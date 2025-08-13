Nardi-Alcaraz: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Cincinnati in tempo reale 

CINCINNATI (STATI UNITI D'AMERICA) - Nella notte italiana tra mercoledì 13 e giovedì 14 agosto Nardi e Alcaraz si affrontano negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati . Per l’azzurro c’è in palio il pass per i quarti, mai raggiunto in carriera in questo tipo di tornei. Il classe 2003 fin qui ha superato l’argentino Tirante, il canadese Shapovalov e il ceco Mensik, ritiratosi dopo aver perso il primo set. Lo spagnolo, invece, ha battuto in tre set il bosniaco Dzumhur al debutto e il serbo Medjedovic al terzo turno. Chi vince affronta ai quarti uno tra l’argentino Comesana e il russo Rublev. Tra i migliori amici di Nardi ci sono sia Carlos Alcaraz, sia Holger Rune, che con il pesarese condividono l'anno di nascita, ma che a un certo punto del loro percorso si sono involati per approdare fra i top 10 (e oltre) lasciando i coetanei a lottare nei Challenger e per un posto nei 100. Sia Carlos che Holger non mancano mai di fare i complimenti al marchigiano per le sue vittorie, e lui ricambia, spesso ricordando i tempi dei tornei giovanili. Che poi a ben guardare sono giusto l'altroieri. Tempi in cui Nardi, Alcaraz e Rune se la giocavano alla pari, sognando quel mondo dorato che adesso due hanno raggiunto, e un altro sta per raggiungere (facendo tutti gli scongiuri del caso).

Nardi-Alcaraz: diretta tv e streaming

La sfida tra Nardi e Alcaraz, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 agosto e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

I precedenti tra Nardi e Alcaraz

A livello Atp, un solo precedente tra i due, lo scorso febbraio agli ottavi a Doha, con il murciano che ebbe la meglio in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 6-3. Al termine del match arrivarono anche i complimenti per l’azzurro: “Stava già facendo una buona partita, poi all'improvviso ha iniziato a giocare a un livello più alto di quello che aveva avuto fino a quel momento. Il punteggio era di 6-1 4-1 e 40-40: abbiamo fatto un paio di buoni scambi, ma Luca ha iniziato a giocare come se fosse il numero uno del mondo”, commentò Alcaraz. Ora il secondo round e, siamo certi, comunque vada i due si abbracceranno prima e dopo la battaglia.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito