Mannarino incorona Sinner: "È entrato in un'altra dimensione. Anche quando sbaglia un po'..."

Adrian Mannarino ci ha provato a mettere in difficoltà Sinner, ma alla fine anche il tennista francese si è dovuto arrendere alla legge di Jannik. Al termine della sfida che ha regalato all'altoatesino il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Auger-Aliassime, Mannarino ha parlato in conferenza stampa della partita e del momento che sta vivendo il numero 1 del mondo.
"Sinner in un'altra dimensione"
Il francese ha parlato così di Sinner: "Anche se è passato molto tempo dall'ultima volta che ci ho giocato, l'avevo visto giocare, soprattutto al Roland Garros. L'avevo anche visto allenarsi a bordo campo. È vero che è entrato in un'altra dimensione. Colpisce la palla molto bene, mette costantemente pressione. Anche quando sbaglia un po', non ti senti mai in grado di orientarti. Non so se sia sempre la stessa cosa, ma ogni volta che aveva bisogno di un buon servizio, di un buon colpo, lo faceva. Forse non gli ho messo abbastanza pressione o non si sentiva in pericolo, ma è rimasto piuttosto rilassato. Ha giocato davvero bene ogni volta che contava, e questo ha fatto la differenza". Sulla sfida Mannarino ha spiegato: "Sentivo di stare giocando bene, ma era ancora lui a mettermi sotto pressione. Quando sono riuscito a conquistare punti per il game, è stato dopo lunghi scambi in cui il cuore mi batteva forte e forse non stavo prendendo le decisioni giuste. Ma era lui a mettermi in quello stato. Ha fatto bene. Ero contento di arrivare al tie-break in un momento in cui lo stavo mettendo sotto pressione. Ma lui ha risposto. Sul 5-4, ha messo a segno due ace intoccabili, complimenti a lui".
Lo stop per la pioggia
Poi un commento sull'interruzione prolungata che ha subito il match contro Sinner, causa pioggia: "Non è mai divertente, ma è stata utile. Ho potuto rendermi conto di cosa non avevo fatto bene all'inizio della partita. Forse non ero abbastanza motivato all'inizio. Ho mosso un po' di più il sedere nel riscaldamento prima di tornare in campo. Anche se sapevo che c'era un po' di stanchezza, sapevo anche che se non fossi tornato in campo al 200% sarebbe stata dura. Ho spinto forte nel riscaldamento e mi sono sentito meglio. A dire il vero, ci siamo fermati sul 6-4, 1-2 e potrebbe sembrare una partita equilibrata, ma in quel momento, in realtà, non c'era partita, stava dominando lui. Ma sono riuscito a spingerlo un po' di più nel secondo gioco e questo è soddisfacente".
La soddisfazione di Mannarino
Resta la soddisfazione di essere riuscito ad fare un buon Masters 1000: "Sì, è una grande soddisfazione. Onestamente, l'obiettivo era qualificarsi e magari avanzare di un turno o due. Si spera sempre di ottenere un ottimo risultato quando si arriva a un torneo, ma è stato un po' inaspettato raggiungere gli ottavi di finale. Forse tra un mese o due, entrando nel ritmo di questi ragazzi, posso sperare di arrivare a quel punto. Ma partendo dalle qualificazioni, non avendo ottenuto grandi risultati di recente, è una grande soddisfazione. Se mi permetterà di evitare le qualificazioni in futuro, mi aiuterà molto. Anche se mancano solo due partite, mentalmente è un po' estenuante. C'è sempre più pressione, più fatica. Il livello delle qualificazioni si è alzato; se non giochi una buona partita, sei fuori. Non sono giocatori eccezionali, ma giocatori molto bravi che ti costringono a essere lì dal primo turno. A Wimbledon sono arrivato al terzo turno, ma aver giocato le qualificazioni è mentalmente estenuante. Mi sento come se fossi in semifinale anche se ho vinto solo due partite nel tabellone. Ho un po' la stessa sensazione qui. Ma è fantastico, sto raccogliendo qualche punto ed è bello sentirmi di nuovo bene in campo".
Adrian Mannarino ci ha provato a mettere in difficoltà Sinner, ma alla fine anche il tennista francese si è dovuto arrendere alla legge di Jannik. Al termine della sfida che ha regalato all'altoatesino il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Auger-Aliassime, Mannarino ha parlato in conferenza stampa della partita e del momento che sta vivendo il numero 1 del mondo.
"Sinner in un'altra dimensione"
Il francese ha parlato così di Sinner: "Anche se è passato molto tempo dall'ultima volta che ci ho giocato, l'avevo visto giocare, soprattutto al Roland Garros. L'avevo anche visto allenarsi a bordo campo. È vero che è entrato in un'altra dimensione. Colpisce la palla molto bene, mette costantemente pressione. Anche quando sbaglia un po', non ti senti mai in grado di orientarti. Non so se sia sempre la stessa cosa, ma ogni volta che aveva bisogno di un buon servizio, di un buon colpo, lo faceva. Forse non gli ho messo abbastanza pressione o non si sentiva in pericolo, ma è rimasto piuttosto rilassato. Ha giocato davvero bene ogni volta che contava, e questo ha fatto la differenza". Sulla sfida Mannarino ha spiegato: "Sentivo di stare giocando bene, ma era ancora lui a mettermi sotto pressione. Quando sono riuscito a conquistare punti per il game, è stato dopo lunghi scambi in cui il cuore mi batteva forte e forse non stavo prendendo le decisioni giuste. Ma era lui a mettermi in quello stato. Ha fatto bene. Ero contento di arrivare al tie-break in un momento in cui lo stavo mettendo sotto pressione. Ma lui ha risposto. Sul 5-4, ha messo a segno due ace intoccabili, complimenti a lui".
Lo stop per la pioggia
Poi un commento sull'interruzione prolungata che ha subito il match contro Sinner, causa pioggia: "Non è mai divertente, ma è stata utile. Ho potuto rendermi conto di cosa non avevo fatto bene all'inizio della partita. Forse non ero abbastanza motivato all'inizio. Ho mosso un po' di più il sedere nel riscaldamento prima di tornare in campo. Anche se sapevo che c'era un po' di stanchezza, sapevo anche che se non fossi tornato in campo al 200% sarebbe stata dura. Ho spinto forte nel riscaldamento e mi sono sentito meglio. A dire il vero, ci siamo fermati sul 6-4, 1-2 e potrebbe sembrare una partita equilibrata, ma in quel momento, in realtà, non c'era partita, stava dominando lui. Ma sono riuscito a spingerlo un po' di più nel secondo gioco e questo è soddisfacente".