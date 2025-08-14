Mannarino incorona Sinner: "È entrato in un'altra dimensione. Anche quando sbaglia un po'..."

"Sinner in un'altra dimensione"

Il francese ha parlato così di Sinner: "Anche se è passato molto tempo dall'ultima volta che ci ho giocato, l'avevo visto giocare, soprattutto al Roland Garros. L'avevo anche visto allenarsi a bordo campo. È vero che è entrato in un'altra dimensione. Colpisce la palla molto bene, mette costantemente pressione. Anche quando sbaglia un po', non ti senti mai in grado di orientarti. Non so se sia sempre la stessa cosa, ma ogni volta che aveva bisogno di un buon servizio, di un buon colpo, lo faceva. Forse non gli ho messo abbastanza pressione o non si sentiva in pericolo, ma è rimasto piuttosto rilassato. Ha giocato davvero bene ogni volta che contava, e questo ha fatto la differenza". Sulla sfida Mannarino ha spiegato: "Sentivo di stare giocando bene, ma era ancora lui a mettermi sotto pressione. Quando sono riuscito a conquistare punti per il game, è stato dopo lunghi scambi in cui il cuore mi batteva forte e forse non stavo prendendo le decisioni giuste. Ma era lui a mettermi in quello stato. Ha fatto bene. Ero contento di arrivare al tie-break in un momento in cui lo stavo mettendo sotto pressione. Ma lui ha risposto. Sul 5-4, ha messo a segno due ace intoccabili, complimenti a lui".

Lo stop per la pioggia

Poi un commento sull'interruzione prolungata che ha subito il match contro Sinner, causa pioggia: "Non è mai divertente, ma è stata utile. Ho potuto rendermi conto di cosa non avevo fatto bene all'inizio della partita. Forse non ero abbastanza motivato all'inizio. Ho mosso un po' di più il sedere nel riscaldamento prima di tornare in campo. Anche se sapevo che c'era un po' di stanchezza, sapevo anche che se non fossi tornato in campo al 200% sarebbe stata dura. Ho spinto forte nel riscaldamento e mi sono sentito meglio. A dire il vero, ci siamo fermati sul 6-4, 1-2 e potrebbe sembrare una partita equilibrata, ma in quel momento, in realtà, non c'era partita, stava dominando lui. Ma sono riuscito a spingerlo un po' di più nel secondo gioco e questo è soddisfacente".