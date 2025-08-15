Sinner-Atmane, orario e dove vedere in tv e streaming il torneo di Cincinnati

Jannik Sinner e Terence Atmane scenderanno in campo per la semifinale del settimo Masters 1000 della stagione. A Cincinnati il duello tra l'azzurro e il francese determinirà il primo finalista del prestigioso torneo nell'Ohio: il numero 1 del mondo vuole a tutti i costi tornare in finale dopo il trionfo del 2024 mentre il numero 136 gioca senza pressione con il proposito di continuare a stupire dopo lo straordinario cammino che lo ha visto protagonista sin dalle qualificazioni . Per entrambi in ogni caso un appuntamento fondamentale della stagione: l'azzurro non vuole fermarsi dopo il successo a Wimbledon e conservare i 1000 punti conquistati l'anno scorso è un imperativo per mantenere solida la prima posizione nella classifica mondiale, il francese sogna di compiere un'altra impresa dopo aver eliminato Nishioka , Cobolli , Fonseca , Fritz e Rune per scalare ulteriormente la graduatoria Atp (un eventuale successo contro Sinner lo porterebbe tra i primi 50 giocatori del mondo).

Sinner-Atmane: non ci sono precedenti

La sfida che andrà in scena negli Stati Uniti sarà una prima volta assoluta non essendoci precedenti tra l'azzurro e il francese. Un inedito che aumenta ancora di più l'interesse e la curiosità da parte degli appassionati e non solo.

A Cincinnati in scena Sinner-Atmane: dove vedere la semifinale

Il match tra Sinner e Atmane è in programma sabato 16 agosto. Campo e orario sono ancora da stabilire ma è molto probabile che la sfida andrà in scena sul centrale del torneo dell'Ohio. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Anche Tuttosport.com seguirà il match in tempo reale con diretta testuale.