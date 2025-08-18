Musetti-Sonego si arrendono in finale a Cincinnati: ko al super tiebreak

CINCINNATI - Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego perdono la finale del doppio al Masters 1000 di Cincinnati. Contro la coppia formata dal croato Nikola Mektic e lo statunitense Rajeev Ram , gli azzurri hanno vinto 6-4 il primo set per poi perdere 6-3 10-5 gli altri due. Rimonta subita dagli azzurri con l'Italia che vede sfumare ancora una volta la possibilità di aggiudicarsi un Masters 1000 in doppio. Ora le speranze in Ohio sono tutte riposte in Jannik Sinner , in finale contro Carlos Alcaraz , e Jasmine Paolini , che affronterà Swiatek in finale .

Musetti-Sonego ko in finale

Il duo tricolore è stato sconfitto col punteggio di 4-6, 6-3, 10-5, pagando alla distanza un calo nel fondamentale del servizio. Bravi Mektic e Ram ad approfittarne e a conquistare il titolo al match tie-break in 1 ora e 33 minuti di partita. Ottimo il primo set azzurro con il torinese e il carrarino che si portano avanti di un set. Poi la rimonta croato-statunitense con gli azzurri che calano evidentemente al servizio. Si va al super tiebreak e Musetti e Sonego ci provano con un paio di magie ma lo strappo iniziale sul 5-1 è troppo pesante per il recupero.