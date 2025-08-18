Paolini lancia la sfida alla Swiatek: "Darò tutto. Il mio segreto? La salsiccia"

"Sarà durissima contro Iga, è sempre difficile affrontarla". Swiatek , attuale numero 3 del mondo, è un vero e proprio tabù per Jasmine Paolini , che ha affrontato cinque volte la tennista polacca e ne è uscita sempre sconfitta. Ora la ritrova nella sua prima finale al Wta 1000 di Cincinnati. "Lei è una giocatrice straordinaria, si difende in maniera pazzesca, serve bene. Cercherò di restare in partita, fare la scelta giusta e non lasciarmi prendere dall'ansia, né dalla paura di correre qualche rischio", ha detto l'azzurra dopo aver battuto Veronika Kudermetova in semifinale . "Dovrò essere aggressiva col servizio, avere una buona percentuale e farla correre, servirà un match di alto livello. Darò il mio meglio in questa finale, spero che sia un buon match", ha concluso. La partita contro Iga Swiatek è prevista non prima della mezzanotte italiana, al termine della finale maschile.

Il segreto di Jasmine Paolini

Paolini ha svelato anche il suo segreto per combattere il caldo di Cincinnati: il telo arrotolato dietro il collo e le spalle, che ha definito "salsiccia di ghiaccio". Alla domanda dell'intervistatore di Tennis Channel, Jasmine ha risposto così: "Perché lo chiamo in questo modo? Arrotolato sembra più o meno una salsiccia... Credo sia una cosa solo mia... non so come mi sia venuta in mente questa cosa ma per me è come una salsiccia. E d'ora in poi non sarà più un asciugamano gelido. Se lo registrerò come marchio? Sì, farò delle magliette con la salsiccia di ghiaccio", ha scherzato l'italiana, che in Ohio giocherà la terza finale 1000 in carriera. Nelle prime due sono arrivati altrettanti successi: l'anno scorso a Dubai contro Anna Kalinskaya, quest'anno a Roma contro Coco Gauff.

La rinuncia al doppio misto di New York

Paolini ha concluso parlando dei motivi che l'hanno spinta a rinunciare al torneo di doppio misto dello US Open, nel quale avrebbe dovuto giocare insieme a Lorenzo Musetti: "Ho bisogno di un po' di riposo. Ho deciso con la mia squadra di staccare per uno o due giorni dopo questo torneo perché è stato molto duro. Mi piacerebbe giocare con Lorenzo e spero che l'anno prossimo avremo la possibilità di giocare di nuovo. Ma adesso no, mi dispiace", ha spiegato l'azzurra, che a prescindere dall'esito della finale di Cincinnati sarà tra le prime 8 teste di serie a New York. Musetti giocherà con la statunitense Caty McNally: sarà il match inaugurale del torneo, in programma martedì 19 agosto alle ore 17 italiane.