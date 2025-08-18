Sinner si ritira al primo set, finale shock a Cincinnati: cosa è successo

CINCINNATI (STTI UNITI D'AMERICA) - Finisce nel peggiore dei modi la finale di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sotto 5-0 al primo set, il numero uno al mondo, visibilmente in difficoltà, prima ha chiamato il fisioterapista e poi ha annunciato il ritiro. Mentre parlava con l'avversario, l'altoatesino, che lo scorso 16 agosto ha festeggiato 24 anni, ha detto: "Sono sceso in campo per i tifosi". L'altoatesino interrompe così la striscia di 26 vittorie consecutive sul cemento.