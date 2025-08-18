Sinner si ritira al primo set, finale shock a Cincinnati: cosa è successo

CINCINNATI (STTI UNITI D'AMERICA) - Finisce nel peggiore dei modi la finale di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sotto 5-0 al primo set, il numero uno al mondo, visibilmente in difficoltà, prima ha chiamato il fisioterapista e poi ha annunciato il ritiro. Mentre parlava con l'avversario, l'altoatesino, che lo scorso 16 agosto ha festeggiato 24 anni, ha detto: "Sono sceso in campo per i tifosi". L'altoatesino interrompe così la striscia di 26 vittorie consecutive sul cemento.
Ansia Sinner: Us Open a rischio
Vittoria amara invece per lo spagnolo che si è subito avvicinato al rivale, con cui condivide però una grande amicizia, per consolarlo. Alcaraz, che ha poi scritto sulla telecamere "Sorry Jannik", solleva il suo ventiduesimo titolo in carriera. Nelle prossime ore saranno valutate le condizioni di Sinner in vista degli Us Open in programma dal 24 agosto al 7 settembre.