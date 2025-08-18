Sinner-Alcaraz, diretta Cincinnati: la finale di Jannik in tempo reale

CINCINNATI (Stati Uniti) - Ancora loro due. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scenderanno in campo tra poche ore per giocarsi il titolo del Masters 1000 di Cincinnati in quella che sarà la quarta finale in questa stagione tra i due nonché la prima su cemento. L'azzurro è chiamato a difendere il trionfo della passata stagione per centrare il 3° titolo di quest'anno mentre lo spagnolo cerca un riscatto dopo il ko di Wimbledon in quella che è la sua settima finale consecutiva stagionale dopo quelle di Monte-Carlo (vinta), Barcellona (persa), Roma (vinta), Roland Garros (vinta), Queen's (vinta) e Wimbledon (persa).

20:00

Punti da difendere: situazione Jannik

Sinner, dopo i 1000 punti di Cincy da difendere questa sera, avrà:

US Open: 2000

ATP 500 Pechino: 330

Masters 1000 Shanghai: 1000

ATP Finals: 1500

19:46

La lotta per il il trono

Una cosa è certa, Sinner sarà numero 1 del mondo allo US Open in qualunque scenario dopo questa finale. Ovvio che per la corsa al n°1 al mondo Cincinnati potrebbe essere uno snodo importante per lo spagnolo che rosicchierebbe qualche punto per poi puntare tutto sullo Slam stelle strisce. Infatti

Se Sinner dovesse vincere questa sera, avrà 2.590 punti di vantaggio su Alcaraz

punti di vantaggio su Alcaraz Se Sinner dovesse perdere, conserverà 1.890 punti di vantaggio su Alcaraz

19:30

Sinner-Alcaraz, i precedenti

Sinner e Alcaraz si sono affrontati a livello Atp 13 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 8-5 in favore dello spagnolo ma è di Jannik l'ultima gioia. Tra i due sarà la quarta sfida stagionale nonché quarta finale dopo quella agli Internazionali d'Italia, Roland Garros e Wimbledon. Jannik e Carlos sono alla loro quinta finale della loro rivalità ma prima sul cemento. I precedenti

2021 - Parigi Bercy (R32): Alcaraz 7-6, 7-5

2022 - Wimbledon (R16): Sinner 6-1, 6-4, 6-7, 6-3

2022 - Umago (F): Sinner 6-7, 6-1, 6-1

2022 - US Open (QF): Alcaraz 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3

2023 - Indian Wells (SF): Alcaraz 7-6, 6-3

2023 - Miami (SF): Sinner 6-7, 6-4, 6-2

2023 - Pechino (SF): Sinner 7-6, 6-1

2024 - Indian Wells (SF): Alcaraz 1-6, 6-3, 6-2

2024 - Roland Garros (SF): Alcaraz 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

2024 - Pechino (F): Alcaraz 6-7, 6-4, 7-6

2025 - Roma (F): Alcaraz 7-6, 6-1

2025 - Roland Garros (F): Alcaraz 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6

2025 - Wimbledon (F): Sinner 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

19:15

Alcaraz, il percorso fino alla finale

A differenza di Jannik, 0 set persi, Carlitos qualcosa ha concesso e ha anche dovuto sudarsi alcune vittorie. La più dura sicuramente quella ai quarti contro un gran Rublev. Complessivamente Carlitos è stato in campo 79 minuti in più dell'italiano (7 ore e 23 minuti contro 8 ore e 42 minuti).

1° turno : Bye

: Bye 2° turno : Vs Dzuhmhur 6-1, 2-6, 6-3

: Vs Dzuhmhur 6-1, 2-6, 6-3 3° turno : Vs Medjedovic 6-4, 6-4

: Vs Medjedovic 6-4, 6-4 Ottavi : Vs Nardi 6-1, 6-4

: Vs Nardi 6-1, 6-4 Quarti : Vs Rublev 6-3, 4-6, 7-5

: Vs Rublev 6-3, 4-6, 7-5 Semifinale: Vs Zverev 6-4, 6-3

18:54

Sinner, il percorso fino alla finale

Nessun set concesso. Percorso netto per il numero 1 al mondo che solo contro il gigante Diallo e la rivelazione Atmane ha dovuto alzare il suo livello in due tie-break ovviamente vinti.

1° turno : Bye

: Bye 2° turno : Vs Galan 6-1, 6-1

: Vs Galan 6-1, 6-1 3° turno : Vs Diallo 6-2, 7-6

: Vs Diallo 6-2, 7-6 Ottavi : Vs Mannarino 6-4, 7-6

: Vs Mannarino 6-4, 7-6 Quarti : Vs Auger-Aliassime 6-0, 6-2

: Vs Auger-Aliassime 6-0, 6-2 Semifinale: Vs Atmane 7-6, 6-2

Lindner Family Tennis Center, Cincinnati (Ohio, Stati Uniti)