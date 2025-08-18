Sinner-Alcaraz, diretta Cincinnati: la finale di Jannik in tempo reale

CINCINNATI (Stati Uniti) - Ancora loro due. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scenderanno in campo tra poche ore per giocarsi il titolo del Masters 1000 di Cincinnati in quella che sarà la quarta finale in questa stagione tra i due nonché la prima su cemento.
L'azzurro è chiamato a difendere il trionfo della passata stagione per centrare il 3° titolo di quest'anno mentre lo spagnolo cerca un riscatto dopo il ko di Wimbledon in quella che è la sua settima finale consecutiva stagionale dopo quelle di Monte-Carlo (vinta), Barcellona (persa), Roma (vinta), Roland Garros (vinta), Queen's (vinta) e Wimbledon (persa).
20:00
Punti da difendere: situazione Jannik
Sinner, dopo i 1000 punti di Cincy da difendere questa sera, avrà:
- US Open: 2000
- ATP 500 Pechino: 330
- Masters 1000 Shanghai: 1000
- ATP Finals: 1500
19:46
La lotta per il il trono
Una cosa è certa, Sinner sarà numero 1 del mondo allo US Open in qualunque scenario dopo questa finale. Ovvio che per la corsa al n°1 al mondo Cincinnati potrebbe essere uno snodo importante per lo spagnolo che rosicchierebbe qualche punto per poi puntare tutto sullo Slam stelle strisce. Infatti
- Se Sinner dovesse vincere questa sera, avrà 2.590 punti di vantaggio su Alcaraz
- Se Sinner dovesse perdere, conserverà 1.890 punti di vantaggio su Alcaraz
19:30
Sinner-Alcaraz, i precedenti
Sinner e Alcaraz si sono affrontati a livello Atp 13 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 8-5 in favore dello spagnolo ma è di Jannik l'ultima gioia. Tra i due sarà la quarta sfida stagionale nonché quarta finale dopo quella agli Internazionali d'Italia, Roland Garros e Wimbledon. Jannik e Carlos sono alla loro quinta finale della loro rivalità ma prima sul cemento. I precedenti
- 2021 - Parigi Bercy (R32): Alcaraz 7-6, 7-5
- 2022 - Wimbledon (R16): Sinner 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
- 2022 - Umago (F): Sinner 6-7, 6-1, 6-1
- 2022 - US Open (QF): Alcaraz 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
- 2023 - Indian Wells (SF): Alcaraz 7-6, 6-3
- 2023 - Miami (SF): Sinner 6-7, 6-4, 6-2
- 2023 - Pechino (SF): Sinner 7-6, 6-1
- 2024 - Indian Wells (SF): Alcaraz 1-6, 6-3, 6-2
- 2024 - Roland Garros (SF): Alcaraz 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
- 2024 - Pechino (F): Alcaraz 6-7, 6-4, 7-6
- 2025 - Roma (F): Alcaraz 7-6, 6-1
- 2025 - Roland Garros (F): Alcaraz 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
- 2025 - Wimbledon (F): Sinner 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
19:15
Alcaraz, il percorso fino alla finale
A differenza di Jannik, 0 set persi, Carlitos qualcosa ha concesso e ha anche dovuto sudarsi alcune vittorie. La più dura sicuramente quella ai quarti contro un gran Rublev. Complessivamente Carlitos è stato in campo 79 minuti in più dell'italiano (7 ore e 23 minuti contro 8 ore e 42 minuti).
- 1° turno: Bye
- 2° turno: Vs Dzuhmhur 6-1, 2-6, 6-3
- 3° turno: Vs Medjedovic 6-4, 6-4
- Ottavi: Vs Nardi 6-1, 6-4
- Quarti: Vs Rublev 6-3, 4-6, 7-5
- Semifinale: Vs Zverev 6-4, 6-3
18:54
Sinner, il percorso fino alla finale
Nessun set concesso. Percorso netto per il numero 1 al mondo che solo contro il gigante Diallo e la rivelazione Atmane ha dovuto alzare il suo livello in due tie-break ovviamente vinti.
- 1° turno: Bye
- 2° turno: Vs Galan 6-1, 6-1
- 3° turno: Vs Diallo 6-2, 7-6
- Ottavi: Vs Mannarino 6-4, 7-6
- Quarti: Vs Auger-Aliassime 6-0, 6-2
- Semifinale: Vs Atmane 7-6, 6-2