Sinner-Alcaraz, diretta Cincinnati: la finale di Jannik in tempo reale

I primi due tennisti al mondo si affrontano per la quarta volta in stagione e ancora per alzare un trofeo
5 min
liveblogsinnerAlcaraz
Non iniziato8/18/2025, ore 7:00:
Jannik Sinner Ranking: 1
0
0
Carlos Alcaraz Ranking: 2
CINCINNATI (Stati Uniti) - Ancora loro due. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scenderanno in campo tra poche ore per giocarsi il titolo del Masters 1000 di Cincinnati in quella che sarà la quarta finale in questa stagione tra i due nonché la prima su cemento.
L'azzurro è chiamato a difendere il trionfo della passata stagione per centrare il 3° titolo di quest'anno mentre lo spagnolo cerca un riscatto dopo il ko di Wimbledon in quella che è la sua settima finale consecutiva stagionale dopo quelle di Monte-Carlo (vinta), Barcellona (persa), Roma (vinta), Roland Garros (vinta), Queen's (vinta) e Wimbledon (persa). 

20:00

Punti da difendere: situazione Jannik

Sinner, dopo i 1000 punti di Cincy da difendere questa sera, avrà:

  • US Open: 2000
  • ATP 500 Pechino: 330 
  • Masters 1000 Shanghai: 1000
  • ATP Finals: 1500 

19:46

La lotta per il il trono

Una cosa è certa, Sinner sarà numero 1 del mondo allo US Open in qualunque scenario dopo questa finale. Ovvio che per la corsa al n°1 al mondo Cincinnati potrebbe essere uno snodo importante per lo spagnolo che rosicchierebbe qualche punto per poi puntare tutto sullo Slam stelle strisce. Infatti

  • Se Sinner dovesse vincere questa sera, avrà 2.590 punti di vantaggio su Alcaraz
  • Se Sinner dovesse perdere, conserverà 1.890 punti di vantaggio su Alcaraz

19:30

Sinner-Alcaraz, i precedenti

Sinner e Alcaraz si sono affrontati a livello Atp 13 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 8-5 in favore dello spagnolo ma è di Jannik l'ultima gioia. Tra i due sarà la quarta sfida stagionale nonché quarta finale dopo quella agli Internazionali d'Italia, Roland Garros e Wimbledon. Jannik e Carlos sono alla loro quinta finale della loro rivalità ma prima sul cemento. I precedenti

  • 2021 - Parigi Bercy (R32): Alcaraz 7-6, 7-5
  • 2022 - Wimbledon (R16): Sinner 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
  • 2022 - Umago (F): Sinner 6-7, 6-1, 6-1
  • 2022 - US Open (QF): Alcaraz 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
  • 2023 - Indian Wells (SF): Alcaraz 7-6, 6-3
  • 2023 - Miami (SF): Sinner 6-7, 6-4, 6-2
  • 2023 - Pechino (SF): Sinner 7-6, 6-1
  • 2024 - Indian Wells (SF): Alcaraz 1-6, 6-3, 6-2
  • 2024 - Roland Garros (SF): Alcaraz 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
  • 2024 - Pechino (F): Alcaraz 6-7, 6-4, 7-6
  • 2025 - Roma (F): Alcaraz 7-6, 6-1
  • 2025 - Roland Garros (F): Alcaraz 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
  • 2025 - Wimbledon (F): Sinner 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

19:15

Alcaraz, il percorso fino alla finale

A differenza di Jannik, 0 set persi, Carlitos qualcosa ha concesso e ha anche dovuto sudarsi alcune vittorie. La più dura sicuramente quella ai quarti contro un gran Rublev. Complessivamente Carlitos è stato in campo 79 minuti in più dell'italiano (7 ore e 23 minuti contro 8 ore e 42 minuti).

  • 1° turno: Bye
  • 2° turno: Vs Dzuhmhur 6-1, 2-6, 6-3
  • 3° turno: Vs Medjedovic 6-4, 6-4
  • Ottavi: Vs Nardi 6-1, 6-4
  • Quarti: Vs Rublev 6-3, 4-6, 7-5
  • Semifinale: Vs Zverev 6-4, 6-3

18:54

Sinner, il percorso fino alla finale

Nessun set concesso. Percorso netto per il numero 1 al mondo che solo contro il gigante Diallo e la rivelazione Atmane ha dovuto alzare il suo livello in due tie-break ovviamente vinti.

  • 1° turno: Bye
  • 2° turno: Vs Galan 6-1, 6-1
  • 3° turno: Vs Diallo 6-2, 7-6
  • Ottavi: Vs Mannarino 6-4, 7-6
  • Quarti: Vs Auger-Aliassime 6-0, 6-2
  • Semifinale: Vs Atmane 7-6, 6-2
Lindner Family Tennis Center, Cincinnati (Ohio, Stati Uniti)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

