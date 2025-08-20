Un virus: è stata questa, secondo quanto rivelato da Darren Cahill, la causa del ritiro di Jannik Sinner nella finale di Cincinnati. Il coach australiano del numero 1 del tennis mondiale, a Espn, ha anche aggiunto di esser fiducioso che già domani il suo pupillo possa tornare in campo: "Ho parlato con lui, ieri sera stava un po' meglio. Si prenderà anche il giorno di oggi libero, questo è il piano, e speriamo di tornare in campo domani e iniziare a colpire qualche palla e siamo fiduciosi che starà bene", le rassicuranti parole di Cahill. Ma ai due giorni di riposo annunciati a Cincinnati, Sinner non ha potuto né voluto rinunciare. Quarantotto ore lontano da racchette e palline per ricaricare le pile in vista dell'obiettivo di questa parte della stagione: gli Us Open. Jannik Sinner, dopo il ritiro choc nella finale del Masters 1000 di Cincinnati contro il rivale Carlos Alcaraz per un malessere, è a New York. Una passeggiata da turista per le vie di Manhattan con il preparatore atletico Ferrara e lo sparring partner Nicolò Inserra ha fatto velocemente il giro dei social.

Il programma di Jannik

Il malessere sembra superato e ora il 24enne di Sesto Pusteria ha un programma serrato in vista degli US Open. Domani a Flushing Meadows va in scena il sorteggio dell'ultimo Slam stagionale dove Sinner si presenta da campione in carica e da numero uno della classifica Atp anche se ora, dopo il ritiro di lunedì sera, Carlos Alcaraz vede il sorpasso. Venerdì, poi, per l'altoatesino è in programma un appuntamento con lo sponsor MSC Crociere con Sinner che riceverà il testimone da Sophia Loren come ambassador della multinazionale della navigazione. Poi, per Sinner ci sarà solo il tennis e gli Us Open. Considerato che il primo turno viene spalmato su tre giorni, con Sinner che dovrebbe scendere in campo probabilmente fra la giornata di lunedì 25 e martedì 26 agosto. Il sorteggio del tabellone è previsto per domani dalle 18 ora italiana. Saranno cinque le teste di serie tra gli azzurri (Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi per il maschile e Paolini per il femminile) tra le prime 32 dei tabelloni del singolare. Sonego in questo momento è invece il primo giocatore non compreso tra i "favoriti" del seeding. Direttamente in tabellone ci saranno anche Arnaldi, Mattia Bellucci e Nardi per il maschile e Bronzetti e Cocciaretto nel femminile.