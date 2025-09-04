Sinner-Auger Aliassime: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli US Open in tempo reale

Neanche il tempo di rifiatare dal 'derby' contro Musetti - terminato col punteggio di tre set a zero a favore di Jannik - che Sinner è chiamato nuovamente a scendere in campo. Dopo aver conquistato la semifinale contro il connazionale azzurro, questa volta il numero uno del ranking ATP si ritrova ad affrontare una missione ancor più complicata: la conquista della finale. Ad affrontarlo nella sfida in programma domani, ci sarà il numero 27 del ranking mondiale, Felix Auger-Aliassime , finora autore di un percorso spettacolare agli US Open : il tennista canadese, infatti, ha conquistato l'accesso alle semifinali del torneo americano dopo aver messo ko due Top 10 - Zverev e de Minaur , rispettivamente al terzo ed ottavo posto del ranking - e Bublik . Insomma, con un ruolino di marcia del genere, l'obiettivo principale per Aliassime sarà quello di mettere i bastoni tra le ruote anche a Sinner e, perché no, provare a strappare l'accesso in finale proprio a Jannik. Il numero uno del mondo, dal canto suo, è chiamato a dare il tutto per tutto per accedere in finale, con lo sguardo fisso al trofeo degli US Open ; qualora il tennista azzurro dovesse riuscire ad accedere all'incontro decisivo del torneo americano, troverà il vincente della grande sfida - in programma domani alle 18:00 (ora italiana) - tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz -, con il serbo intenzionato a tentare il tutto per tutto pur di arrivare in finale.

Sinner-Auger Aliassime: i precedenti

L'incontro tra il numero uno al mondo e la 'sorpresa' di questo torneo non è il primo in assoluto. I precedenti tra i due sono addirittura quattro - di cui uno non disputato a causa di un infortunio dell'azzurro all'anca - e le statistiche non girano a favore di Sinner. Affianco al numero di maggior vittorie nel testa a testa c'è, infatti, il nome di Auger-Aliassime, che ha battuto il tennista azzurro tre volte su quattro: nel 2022 a Madrid - 2-0 (6-1, 6-2) - e Cincinnati - 2-1 (2-6, 7-6, 6-1) - il tennista canadese ha avuto la meglio sul campo. Nel 2024 - sempre in territorio spagnolo - Jannik fu costretto al ritiro, mentre nell'ultimo incontro tra i due, andato in scena lo scorso 14 agosto a Cincinati, Sinner ha avuto la meglio sul numero 27 del ranking per due set a zero - 6-0, 6-2 il punteggio -, conquistando le semifinali del Masters 1000 americano.

Sinner-Auger Aliassime: dove vederla

Il match tra Jannik ed Auger-Aliassime è in programma venerdì 5 settembre all'una di notte (ora italiana). Sarà possibile assistere all'evento in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e in pay tv sui canali SkySport Uno, SkySport Tennis e in diretta streaming sulle piattaforme TennisTv, SkyGo e NowTv.

