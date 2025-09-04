Djokovic-Alcaraz: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli US Open in tempo reale

Due generazioni contro. Il vecchio leone contro il giocatore più in forma e vincente del momento. Djokovic cosntro Alcaraz . La prima semifinale degli Us Open 2025 è una garanzia di spettacolo: Nole contro Carlos, una battaglia che si ripete dopo l'ultimo appuntamento consumato nei quarti di un altro slam, il primo in Australia, in cui vinse proprio il tennista serbo. Nove mesi possono aver cambiato tutto. "Amo giocare queste sfide contro i migliori e sui campi importanti, dunque non vedo l'ora di affrontare Carlos. So che dovrò giocare il mio tennis migliore ma soprattutto dovrò farmi trovare pronto per mantenere lo stesso livello a lungo, potenzialmente anche per 5 set. È questo ciò che mi aspetto", ha dichiarato Djokovic dopo aver sconfitto ai quarti di finale l'americano Fritz.

Dove vedere la partita

La prima semifinale del singolare maschile andrà in scena non prima delle ore 21.00 italiane di venerdì 5 settembre. La diretta tv sarà su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD. Alcaraz è arrivato a questa semifinale degli Us Open senza perdere un solo set: dal primo turno fino ad oggi ha superato per 3-0 Opelka, Bellucci, Darderi, Rinderknech e Lehecka. Nel match contro il ceco, Carlos ha vinto senza alcuna sofferenza con un 6-4 6-2 6-4 così netto da non lasciare dubbi sulle sue condizioni di forma. D'altronde, dopo conquistato Cincinnati per il ritiro di Sinner, il numero due del mondo ha messo nel mirino non soltanto il titolo di New York, ultimo Slam della stagione, ma anche il primo posto nel ranking Atp.

I precedenti

Carlos e Nole si sono incontrati fino a questo momento 8 volte con il serbo in vantaggio 5-3 sullo spagnolo che ha ragione di temerlo visto che nelle ultime due occasioni si è imposto Djokovic: l'ultimo precedente risale agli Australian Open di quest'anno con la vittoria in 4 set mentre nel 2024 il campione serbo ha aggiunto la ciliegina sulla torta della sua strepitosa carriera battendo lo spagnolo nella finale delle Olimpiadi di Parigi con un doppio 7-6.