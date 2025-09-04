Aliassime pronto a Sinner: “Meglio a Cincinnati, ma ora so tutto. E voglio fare come lui”

Il prossimo avversario di Jannik Sinner nelle semifinali degli Us Open, Felix Auger-Aliassime , afferma di avere l'Italia e il tennista azzurro come punti di riferimento. "Da amante del tennis, mi piace quello che sta accadendo in Italia, per i risultati, per i tornei e per la passione che i tifosi hanno verso questo sport. E la sento anche quando vengo a giocare a Roma", ha detto a SuperTennis. Il canadese è in vantaggio per 2-1 negli scontri diretti, ma i primi due risalgono a tre anni fa: era un altro Sinner. L'ultimo confronto dello scorso 14 agosto a Cincinnati è stato vinto nettamente dall'italiano per 6-0 6-2 .

I miglioramenti di Sinner

Auger-Aliassime ha analizzato i progressi di Sinner negli ultimi anni: "È migliorato molto, bisogna riconoscere i meriti quando sono dovuti. Quando qualcuno lavora duro, migliora e arriva a quel livello, non puoi fare altro che toglierti il cappello. Ovviamente è quello che spero di fare anch'io nella mia carriera: migliorare in quel modo. Lo scenario ideale sarebbe stato batterlo a Cincinnati, ma se dovessi affrontarlo nel prossimo turno, ora so meglio cosa aspettarmi. Prima di quella partita non giocavamo contro dal 2022".

"In cosa è migliorato Sinner"

Il canadese ha notato grandi progressi di Sinner rispetto a quando lo aveva affrontato nel 2022: "Rispetto a tre anni fa Sinner è migliorato sul piano fisico e dei movimenti in campo. Il servizio e il dritto sono più precisi, il rovescio è sempre stato costante, la risposta al servizio è sempre buona e profonda", ha concluso. La sfida tra Sinner e Auger-Aliassime è in programma nella notte italiana tra venerdì 5 e sabato 6 settembre non prima dell'1:00. Chi vince affronterà in finale Carlos Alcaraz o Novak Djokovic, che si affronteranno nella prima semifinale venerdì 5 settembre alle 21 ora italiana.