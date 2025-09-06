Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere in tv e streaming la finale Us Open

Un Sinner non al 100% soffre con Auger-Aliassime e vola in finale agli Us Open: sarà ancora una volta sfida ad Alcaraz per titolo e vetta del ranking Atp. Il campione in carica piega in quattro set Felix Auger-Aliassime e si guadagna di cuore l'atto conclusivo dell'ultimo Slam della stagione. 6-1 3-6 6-3 6-4, in tre ore e 19 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero uno del mondo, che tra il secondo e il terzo set ha accusato un problema addominale ed è stato costretto a giocare con il freno a mano tirato per una buona porzione di incontro. "Gli Slam sono i tornei più importanti dell'anno e trovarmi un'altra volta in finale è incredibile. Con Auger-Aliassime ci siamo affrontati a Cincinnati ed è migliorato tantissimo nelle ultime settimane. E' stata una partita durissima. Spero che il problema che ho avuto non sia nulla di serio, dopo sono riuscito a servire bene, quindi non ci sono scuse", le parole, nell'intervista in campo, del fuoriclasse altoatesino.