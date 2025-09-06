Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere in tv e streaming la finale Us Open

Un Sinner non al 100% soffre con Auger-Aliassime e vola in finale agli Us Open: sarà ancora una volta sfida ad Alcaraz per titolo e vetta del ranking Atp. Il campione in carica piega in quattro set Felix Auger-Aliassime e si guadagna di cuore l'atto conclusivo dell'ultimo Slam della stagione. 6-1 3-6 6-3 6-4, in tre ore e 19 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero uno del mondo, che tra il secondo e il terzo set ha accusato un problema addominale ed è stato costretto a giocare con il freno a mano tirato per una buona porzione di incontro. "Gli Slam sono i tornei più importanti dell'anno e trovarmi un'altra volta in finale è incredibile. Con Auger-Aliassime ci siamo affrontati a Cincinnati ed è migliorato tantissimo nelle ultime settimane. E' stata una partita durissima. Spero che il problema che ho avuto non sia nulla di serio, dopo sono riuscito a servire bene, quindi non ci sono scuse", le parole, nell'intervista in campo, del fuoriclasse altoatesino.
I precedenti tra Sinner e Alcaraz
Sinner e Alcaraz si incontreranno per la quinta volta in stagione. Bilancio di 3-1 per lo spagnolo, che ha dalla sua parte la finale degli Internazionali d'Italia e quella del Roland Garros, oltre all'ultimo atto del Masters 1000 Cincinnati, che ha visto il numero 1 del mondo ritirarsi nel primo set per un problema fisico. Unica, ma pesantissima, vittoria di Sinner nella finale di Wimbledon. Nei match completati, i testa a testa su cemento dicono 5-2 Alcaraz, che non perde con Sinner sul duro dalla semifinale dell'Atp 500 di Pechino 2023. Per condizione fisica e precedenti parte leggermente avanti il murciano, che punta anche a riprendersi la vetta della classifica Atp dopo oltre un anno di dominio azzurro.
Sinner-Alacaraz, dove vedere la finale US Open
La finale maschile si giocherà domenica 7 settembre alle ore 14 locali, cioè le 20 in Italia, sul Centrale di Flushing Meadows, l'Arthur Ashe. La sfida tra Sinner e Alcaraz verrà trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su SuperTennis, canale 64, e, per gli abbonati, su Sky. La partita sarà disponibile anche in diretta streaming su Skygo, sulla piattaforma OTT SuperTennix e su NowTV.