NEW YORK (Stati Uniti) - La serata perfetta per Carlos Alcaraz ! Lo spagnolo batte Jannik Sinner in finale, vince per la seconda volta in carriera gli Us Open alzando al cielo il suo 6° titolo dello Slam che, inoltre, gli vale il 1° posto nel ranking Atp! All'Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows, sotto gli occhi del President Donald Trump , Carlitos gioca una partita solidissima, soprattutto in risposta e di rovescio, piegando l'azzurro con il punteggio di 6-2 , 3-6 , 6-1 , 6-4 in 2 ore e 44 minuti. Lo spagnolo gioca un cinico primo set figlio del break al primissimo game (6-2), Jannik reagisce bene nel 2° sfruttando l'unico momento di blackout dell'avversario pareggiando il conto dei set (6-3) ma nel 3° st Carlos sprigiona il suo talento con un secco 6-1. Al 4° set le difficoltà al servizio dell'ex numero 1 al mondo proseguono costringendolo a prendere troppi rischi con la seconda (4 dopi falli) e da fondo campo, al 5° gioco Alcaraz gli strappa il servizio e non si gira più.

Le immagini della premiazione

Sinner: "Più di così non potevo"

Le belle parole do rispetto tra i due campioni: Jannik ammette le difficoltà odierne mentre Carlos scherza: "Vedo più te che la mia famiglia"

Carlitos il nuovo #1

Con la vittoria dello US Open, Carlos Alcaraz supera Jannik Sinner e si prende con 760 punti di vantaggio il numero 1 al mondo nel ranking Atp. E cosa potrà accadere da qui a fine anno? La situazione aggiornata

GAME SET & MACTH ALCARAZ!

Momento della verità e Sinner annulla 2 Match-Point (da 40-15) per andare ai vantaggi. Servizio e smash e poi ace!

Jannik tiene ancora la battuta: adesso il momento della verità!

Sinner fa il suo tenendo il servizio con qualche patema, adesso Carlos va a servire per il titolo sul 5-4.

Alcaraz vede il traguardo: 5-3

Ennesimo turno di battuta impeccabile di Carlitos: a 0 per il 5-3

Sinner a 15 per rimanere in scia: 4-3

Sinner tiene la battuta a 15 ma adesso il match vive sui turni di battuta di Carlos

Alcaraz conferma il break: 4-2!

Sinner ci prova sul 15-30 ma Alcaraz è "on fire": 3 puntit consecutivi per confermare il break

Break Alcaraz: 3-2!

Si torna a soffrire sul servizio di Jannik che piazza il 4° doppio fallo che vale il 30-40: ancora una volta seconda di servizio, buona risposta di Carlos ma poi Jannik esagera e tira lungo il dritto per il break dello spagnolo

Alcaraz sempre in scioltezza nei suoi turni: 2-2

Continua a non concedere nulla lo spagnolo che a 30 pareggia sul 2-2

Bene Sinner: 2-1

Il numero 1 al mondo tiene in tranquillità il suo servizio per condurre 2-1

Alcaraz in scioltezza: 1-1

Le occasioni mancate nel game precedente non intaccano la fiducia dello spagnolo che a 15 tiene il servizio per pareggiare

Inizio 4° set, Sinner salva due palle break: 1-0

Come da prassi quando Jannik serve per aprire il set deve salvare una palla break (30-40) e lo fa: servizio-dritto, prima vincente ma Carlos non molla. Palla corta per anullare la palla game e doppio fallo di Sinner per la seconda palla breal iberica: Sinner si inveva una pazzesca volèe sulla quale arriva miracolosamente Alcaraz ma, capo aperto, l'azzurro deve solo appoggiare la pallina per la parità. Game durissimo da 9 minuti dove alla fine l'azzurro riesce ad avere la meglio

Game 3rd Set Alcaraz: 6-1

Lo spagnolo chiude un set semplicemente dominante con un turno di battuta perfetto: 6-3 e 2-1 il conto dei set

Sinner tiene la battuta: 5-1

Jannik vince un game prezioso nel caso Carlos chiuda il set nel suo turno

Alcaraz inarrestabile: è 5-0!

Carlos in "god mode", due ace consecutivi per portarsi 30-15 e poi dritto anomalo in contropiede per il 40-15 e successiva chiusura

Doppio break Alcaraz: 4-0!

Mancato l'assalto al servizio di Carlos tornano le difficoltà sul servizio perché lo spagno piazza un dritto incrociato micidiale per lo 0-40: la prima annullata con un dritto lungo dello spagnolo ma poi Sinner sbaglia male il dritto ad uscire ed è doppio break Alcaraz

Alcaraz rimonta 0-30 e conferma il break: 3-0!

Jannik cerca subito il riscatto, è lui ad essere 0-30 sul servizio di Carlos: smash da fondo campo in slice per il 15-30, ace per il 30-30, brutto erroe di rovescio (con racchetta gettata per terra) di Jannik pe ril 40-30 e scambio a rete vinto dallo spagnolo per il 3-0!

Break Alcaraz: 2-0!

Carlos molto aggressivo nel primo turno di battuta di Jannik arrivando sillo 0-30! Prima vincente per accorciare le distanze (15-30), dritto vincente dopo una gran seconda palla per il 30-30 ma errore forzato sul rovescio lungolinea dello spagnolo per la palla break! Gran prima ma dritto in corridoio con campo aperto...break per lo spagnolo

Alcaraz tiene il servizio ad inizio 3° set

Alcaraz comincia al servizio sul 30-30 vince due scambi di forza

Game 2nd Set Sinner: 6-3

Jannik non fallisce, tiene la battuta a 15 e pareggia il conto dei set!

Alcaraz c'è, tocca a Sinner per chiudere il set

Alcaraz tiene in scioltezza il servizio e adesso il set si decide sul servizio dell'azzurro

Sinner respinge l'assalto di Alcaraz: 5-2!

Turno ostico per Jannik che torna a fronteggiare il 30-30: seconda vincente preziosissima per il 40-30 e poi ottimo dritto incrociato

Risposta di Alcaraz: 4-2

Sopo il passaggio a vuoto lo spagnolo si riprende e a15 tiene la battuta per restare nel set

Break confermato: Sinner scappa 4-1

Fiducia in crescita per Jannik che adesso controlla di più gli scambi e commette meno errori: turno tenuto a 30 per confermare il break

Break Sinner: 3-1!

E per la prima volta nel match l'azzurro mette spalle al muro Alcaraz sullo 0-40: basta la prima a Jannik che adesso conduce!

Bel turno per Jannik: 2-1

Per la prima volta da inizio partota Sinner riesce a tenere il servizio in scioltezza la battuta

Solido Alcaraz: 1-1

Carlos continua a non concedere nulla nei suoi turni: tre prime vincenti per il 40-0 e la quarta per il game

Sinner salva una palla break e tiene il servizio: 1-0

Di nuovo Sinner ad aprire il set e nuovamemte dal 30-0 si fa rimontare sul 30-40 Alcaraz! Jannik però riesce ad uscirne con 3 punti consecutivi

Game 1st Set Alcaraz: 6-2

Secondo turno di battta tenuto a 0 per lo spagnolo ce si aggiudica la prima frazione in 38 minuti.

Doppio break Alcaraz: 5-2!

Nuovo turno di battuta in salita per il numero 1 al mondo sotto 15-40 dopo brutto errore sotto rete e un uno scmabio vinto di forza da Carlos. Risposta in mezzo alla rete dello spagnolo (ha cercato il vincente), buona prima, buon dritto ma Sinne sbaglia la volèe e concede il 2° break all'avversario

Carlos non concede: 4-2

Miglior turno di battuta per lo spagnolo che a a 0 si porta 4-2

Sinner rimonta e resta in scia: 3-2

Alcaraz rispone con continuità e questa volta si porta 0-30 con una volèe clamorosa sull'ottimo passante di Sinner. Servizio e dritto (15-30), dritto vincente (30-30), passante di rovescio in rete di Alcaraz (40-30) e prima vincente

Ancora un turno solido per Alcaraz: 3-1

Qualche errore di troppo per Sinner, Caros a 30 tiene la battuta dopo una bella palla corta

Sinner si iscrive alla partita: 2-1

Ancora una volta Alcaraz forza Sinner al 30-30 e per pochi centimetri non si procura un'altra palla break (dritto lungo linea lungo). Servizio e schiaffo al volo per firmare il primo game del match per l'azzurro

Break confermato dal Alcaraz: 2-0

Turno di battuta tenuto a 15 dallo spagnolo con due ottimi contropiedi per portarsi sul 2-0

I VIP all'Arthur Ashe

Sinner parte male: break Alcaraz, 1-0!

Inizia la finale degli Us Open 2025 con Sinner al servizio. L'azzurro si porta subito sul 30-0 ma lo spagnolo reagisce con 3 punti consecutivi per portarsi a palla break (30-40) dopo una super risposta. Per due volte Alcaraz annulla la palla game e Jannik tira in rete il rovescio per la seconda palla break. Seconda din servizio e nello scabio rovescio in back in rete ancora dall'azzurro che cede subito il servizio

Tennisti in campo per il riscaldamento!

Malgrado l'arena non sia ancora piena Jannik e Carlos fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento. Al sorteggio è Alcaraz che vince e decide di rispondere

L'arrivo di POTUS

In attesa dell'ingresso in campo dei giocatori è arrivato l'opsite d'onore per la finale degli Us Open: il Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump

Sinner ride e aspetta

Le code fuori dall'Arthur Ashe Stadoum non si velocizzano, nel mentre Jannik ride e scherza con il suo team

Sincaraz e 3 finali Slam in una stagione: non succedeva dal '64

Sinner e Alcaraz si affrontano per la terza volta in una finale Slam nella stessa stagione. Un dato che non trova precedenti fino al 1964, quando a fare lo stesso furono Fred Stolle e Roy Emerson.

La Race verso Torino

La corsa per le Finals di Torino vede attualmente Alcaraz al comando con 9840 punti contro i 7950 di Sinner. Aumentano inoltre le possibilità per l'Italtennis di accogliere due azzurri alla Inalpi Arena, con Lorenzo Musetti che può approfittare del probabile forfait di Djokovic. Questa la race aggiornata:

Carlos Alcaraz – 9840

– 9840 Jannik Sinner – 7950

– 7950 Novak Djokovic – 4180

– 4180 Alexander Zverev – 4180

– 4180 Ben Shelton – 3710

– 3710 Taylor Fritz – 3465

– 3465 Alex De Minaur – 3145

– 3145 Lorenzo Musetti – 3070

– 3070 Jack Draper – 2990

– 2990 Felix Auger-Aliassime – 2705

Inizio match slitta alle 20.30

La finale degli Us Open inizierà alle 14.30, ore 20.30 italiane. Ad annunciarlo è la Us Tennis Association, scrivendo a proposito "delle misure di sicurezza in atto e per garantire ai tifosi più tempo per raggiungere i propri posti". Misure rafforzate in vista dell'ingresso sugli spalti di Donald Trump.

Tutti i ko in finale di Sinner

Queste invece le 8 finali perse dal campione azzurro.

Masters 1000 Miami, 2021: Hubert Hurkacz 7-6(4), 6-4

7-6(4), 6-4 Atp 500 Rotterdam, 2023: Daniil Medvedev 5-7, 6-2, 6-2

5-7, 6-2, 6-2 Masters 1000 Miami, 2023: Daniil Medvedev 7-5, 6-3

7-5, 6-3 Atp Finals, 2023: Novak Djokovic 6-3, 6-3

6-3, 6-3 Atp 500 Pechino, 2024: Carlos Alcaraz 6-7, 6-4, 7-6

6-7, 6-4, 7-6 Masters 1000 Roma, 2025: Carlos Alcaraz 7-6, 6-1

7-6, 6-1 Roland Garros, 2025: Carlos Alcaraz 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6

4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 Masters 1000 Cincinnati, 2025: Carlos Alcaraz 5-0, rit.

Tutti i trionfi di Sinner in carriera

Questi i 20 titoli vinti da Sinner, di cui 17 sul cemento:

Atp 250 Sofia, 2020: Vasek Pospisil 6-3, 3-6, 7-6(3)

6-3, 3-6, 7-6(3) Atp 250 Melbourne, 2021: Stefano Travaglia 7-6(4), 6-4

7-6(4), 6-4 Atp 500 Washington, 2021: Mackenzie McDonald 7-5, 4-6, 7-5

7-5, 4-6, 7-5 Atp 250 Sofia, 2021: Gael Monfils 6-3, 6-4

6-3, 6-4 Atp 250 Anversa, 2021: Diego Schwartzman 6-2, 6-2

6-2, 6-2 Atp 250 Umago, 2022: Carlos Alcaraz 6-7(5), 6-1, 6-1

6-7(5), 6-1, 6-1 Atp 250 Montpellier, 2023: Maxime Cressy 7-6(3), 6-3

7-6(3), 6-3 Masters 1000 Toronto, 2023: Alex De Minaur 6-4, 6-1

6-4, 6-1 Atp 500 Pechino, 2023: Daniil Medvedev 7-6(2), 7-6(2)

7-6(2), 7-6(2) Atp 500 Vienna, 2023: Daniil Medvedev 7-6(7), 4-6, 6-3

7-6(7), 4-6, 6-3 Australian Open, 2024: Daniil Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3

3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 Atp 500 Rotterdam, 2024: Alex De Minaur 7-5, 6-4

7-5, 6-4 Masters 1000 Miami, 2024: Grigor Dimitrov 6-3, 6-1

6-3, 6-1 Atp 500 Halle, 2024: Hubert Hurkacz 7-6, 7-6

7-6, 7-6 Masters 1000 Cincinnati, 2024: Frances Tiafoe 7-6, 6-2

7-6, 6-2 Us Open, 2024: Taylor Fritz 6-3, 6-4, 7-5

6-3, 6-4, 7-5 Masters 1000 Shanghai, 2024: Novak Djokovic 7-6, 6-3

7-6, 6-3 Atp Finals, 2024: Taylor Fritz 6-4, 6-4

6-4, 6-4 Australian Open, 2025: Alexander Zverev 6-3, 7-6, 6-3

6-3, 7-6, 6-3 Wimbledon, 2025: Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

Sinner alla sua 29ª finale

Il 4 volte campione Slam si prepara a disputare la sua 29ª finale in carriera nonché la 6ª di un Major.

19:25

US Open: tutti i vincitori nel post Federer

Dopo i 5 trionfi consecutivi di Federer a New York, nessun tennista è più riuscito nella difesa del titolo. Questi tutti i vincitori succeduti alla leggenda svizzera:

2009 – Juan Martín del Potro b. Roger Federer – 3–6, 7–6(5), 4–6, 7–6(4), 6–2

b. Roger Federer – 3–6, 7–6(5), 4–6, 7–6(4), 6–2 2010 – Rafael Nadal b. Novak Dokovic – 6–4, 5–7, 6–4, 6–2

b. Novak Dokovic – 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 2011 – Novak Dokovic b. Rafael Nadal – 6–2, 6–4, 6(3)–7, 6–1

b. Rafael Nadal – 6–2, 6–4, 6(3)–7, 6–1 2012 – Andy Murray b. Novak Dokovic – 7–6(10), 7–5, 2–6, 3–6, 6–2

b. Novak Dokovic – 7–6(10), 7–5, 2–6, 3–6, 6–2 2013 – Rafael Nadal b. Novak Dokovic – 6–2, 3–6, 6–4, 6–1

b. Novak Dokovic – 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 2014 – Marin Cilic b. Kei Nishikori – 6–3, 6–3, 6–3

b. Kei Nishikori – 6–3, 6–3, 6–3 2015 – Novak Dokovic b. Roger Federer – 6–4, 5–7, 6–4, 6–4

b. Roger Federer – 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 2016 – Stan Wawrinka b. Novak Dokovic – 6(1)–7, 6–4, 7–5, 6–3

b. Novak Dokovic – 6(1)–7, 6–4, 7–5, 6–3 2017 – Rafael Nadal b. Kevin Anderson – 6–3, 6–3, 6–4

b. Kevin Anderson – 6–3, 6–3, 6–4 2018 – Novak Dokovic b. Juan Martín del Potro – 6–3, 7–6(4), 6–3

b. Juan Martín del Potro – 6–3, 7–6(4), 6–3 2019 – Rafael Nadal b. Daniil Medvedev – 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4

b. Daniil Medvedev – 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4 2020 – Dominic Thiem b. Alexander Zverev – 2–6, 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(6)

b. Alexander Zverev – 2–6, 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(6) 2021 – Daniil Medvedev b. Novak Dokovic – 6–4, 6–4, 6–4

b. Novak Dokovic – 6–4, 6–4, 6–4 2022 – Carlos Alcaraz b. Casper Ruud – 6–4, 2–6, 7–6(1), 6–3

b. Casper Ruud – 6–4, 2–6, 7–6(1), 6–3 2023 – Novak Dokovic b. Daniil Medvedev – 6–3, 7–6(5), 6–3

b. Daniil Medvedev – 6–3, 7–6(5), 6–3 2024 – Jannik Sinner b. Taylor Fritz – 6–3, 6–4, 7–5

Sinner sulle orme di Federer

In palio all’Arthrur Ashe, per Sinner c’è inoltre il quinto Slam della sua carriera, nonché il primo a riuscire nella difesa del titolo a New York dopo Roger Federer che nel 2008 conquisto il suo quinto US consecutivo.

19:15

Tutti precedenti sul cemento tra Sinner e Alcaraz

Questo invece il bilancio dei precedenti sul cemento, con lo spagnolo in vantaggio per 6-2:

2025 – Cincinnati , finale: Alcaraz b. Sinner 5-0, rit.

, finale: Alcaraz b. Sinner 5-0, rit. 2024 – Pechino , finale: Alcaraz b. Sinner 6-7(6) 6-4 7-6(3).

, finale: Alcaraz b. Sinner 6-7(6) 6-4 7-6(3). 2024 – Indian Wells , semifinale: Alcaraz b. Sinner 1-6 6-3 6-2.

, semifinale: Alcaraz b. Sinner 1-6 6-3 6-2. 2023 – Pechino , semifinale: Sinner b. Alcaraz 7-6(4), 6-1.

, semifinale: Sinner b. Alcaraz 7-6(4), 6-1. 2023 – Miami , semifinale: Sinner b. Alcaraz 6-7(4), 6-4, 6-2.

, semifinale: Sinner b. Alcaraz 6-7(4), 6-4, 6-2. 2023 – Indian Wells , semifinale: Alcaraz b. Sinner 7-6(4), 6-3.

, semifinale: Alcaraz b. Sinner 7-6(4), 6-3. 2022 – US Open , quarti di finale: Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3.

, quarti di finale: Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3. 2021 – Parigi-Bercy, secondo turno: Alcaraz b. Sinner 7-6(1), 7-5.

Tutte le finali Sinner-Alcaraz

La finale di New York vale il sesto precedente all’ultimo atto di un torneo tra Sinner e Alcaraz e il terzo di uno Slam. Un bilancio che vede lo spagnolo in vantaggio per 4-1.

2025 – Cincinnati , finale: Alcaraz b. Sinner 5-0, rit.

, finale: Alcaraz b. Sinner 5-0, rit. 2025 – Wimbledon , finale: Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

, finale: Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. 2025 – Roland Garros , finale: Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2).

, finale: Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2). 2025 – Internazionali d’Italia , finale: Alcaraz b. Sinner 7-6(5), 6-1.

, finale: Alcaraz b. Sinner 7-6(5), 6-1. 2024 – Pechino, finale: Alcaraz b. Sinner 6-7(6) 6-4 7-6(3).

Alcaraz: tutti i Major

Questi invece tutti gli Slam conquistati dallo spagnolo:

US Open 2022 - Casper Ruud : 6–4, 2–6, 7–6, 6–3

: 6–4, 2–6, 7–6, 6–3 Wimbledon 2023 - Novak Djokovic : 1–6, 7–6, 6–1, 3–6, 6–4

: 1–6, 7–6, 6–1, 3–6, 6–4 Roland Garros 2024 - Alexander Zverev : 6–3, 2–6, 5–7, 6–1, 6–2

: 6–3, 2–6, 5–7, 6–1, 6–2 Wimbledon 2024 - Novak Djokovic : 6–2, 6–2, 7–6

: 6–2, 6–2, 7–6 Roland Garros 2025 - Jannik Sinner: 4–6, 6–7 (4–7), 6–4, 7–6 (7–3), 7–6 (10–2)

I trionfi Slam di Sinner

Questi tutti i trionfi Slam del campione azzurro:

Australian Open 2024 - Daniil Medvedev : 3–6, 3–6, 6–4, 6–4, 6–3

: 3–6, 3–6, 6–4, 6–4, 6–3 US Open 2024 - Taylor Fritz : 6–3, 6–4, 7–5

: 6–3, 6–4, 7–5 Australian Open 2025 - Alexander Zverev : 6–3, 7–6 (7–4), 6–3

: 6–3, 7–6 (7–4), 6–3 Wimbledon 2025 - Carlos Alcaraz: 4–6, 6–4, 6–4, 6–4

Alcaraz a New York: i risultati

Questo invece il cammino del 5 volte campione Slam che a New York punta al ritorno in vetta dopo 3 anni.

1º turno: Reilly Opelka – 6-4, 7-5, 6-4

– 6-4, 7-5, 6-4 2º turno: Mattia Bellucci – 6-1, 6-0, 6-3

– 6-1, 6-0, 6-3 3º turno: Luciano Darderi – 6-2, 6-4, 6-0

– 6-2, 6-4, 6-0 Ottavi: Arthur Rinderknech – 7-6 (7-3), 6-3, 6-4

– 7-6 (7-3), 6-3, 6-4 Quarti: Jiri Lehecka – 6-4, 6-2, 6-4

– 6-4, 6-2, 6-4 Semifinale: Novak Djokovic – 6-4, 7-6 (7-4), 6-2

Il cammino di Jannik allo US Open

Questa la marcia di Sinner verso la difesa del titolo:

1º turno: Vit Kopriva - 6-1, 6-1, 6-2

- 6-1, 6-1, 6-2 2º turno: Alexei Popyrin - 6-3, 6-2, 6-2

- 6-3, 6-2, 6-2 3º turno: Denis Shapovalov - 5-7, 6-4, 6-3, 6-3

- 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 Ottavi: Aleksandr Bublik - 6-1, 6-1, 6-1

- 6-1, 6-1, 6-1 Quarti: Lorenzo Musetti - 6-1, 6-4, 6-2

- 6-1, 6-4, 6-2 Semifinale: Felix Auger-Aliassime - 6-1, 3-6, 6-3, 6-4

La finale si gioca indoor: chiuso il soffitto dell'Arthur Ashe

Considerate le previsioni meteo, l'Arthur Ashe verrà chiuso come già durante i riscaldamenti e la finale femminile per scongiurare il rischio pioggia. Sul cemento indoor, Sinner vanta 26 successi sulle ultime 27 partite disputate. L'unica sconfitta rimanda all'ultimo atto delle Finals nel 2023, quando si arrese a Novak Djokovic.

18:20

Sinner e Alcaraz allo US Open

Dopo l’eliminazione al primo turno nel 2019, anno del suo primo US Open, Sinner ha rimediato un altro ko all’esordio la stagione successiva. Poi, gli ottavi del 2021, i quarti del 2022, un altro quarto turno nel 2023 e il trionfo dell’8 settembre 2024 contro Taylor Fritz (6-3, 6-4, 7-5) che valse il secondo Slam in carriera dopo l’Australian Open della stessa stagione. Non è uno Slam qualunque per Alcaraz, che l’11 settembre 2022 a New York ha trionfato per la prima volta in un Major, superando Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3) e divenendo inoltre il primo numero 1 nella storia all’età di 19 anni e 4 mesi. Questi invece i traguardi raggiunti al Flushing Meadows nelle altre edizioni: 2021 - quarti di finale; 2023 - semifinale, 2024 - secondo turno.

18:10

The winner takes it all

Alcaraz scende in campo all’Arthur Ashe con 6 titoli stagionali in bacheca, che lo hanno rilanciato in graduatoria dopo i flop della seconda metà della scorsa annata. Dopo il trionfo a Wimbledon infatti, lo spagnolo si è arreso al secondo turno di Cincinnati (e prima ancora all’ultimo atto dei Giochi di Parigi) e al primo dello US Open. Ecco dunque che lo spagnolo si è presentato nel 2025 al Flushing Meadows da n.1 virtuale, mentre il diretto concorrente in graduatoria è chiamato a difendere l’enorme quota punti del 2024, quando solamente nella seconda stagione sul cemento ha conquistato Cincinnati, US Open, Shanghai e Finals (per poi trionfare anche in Coppa Davis). I primi due tennisti al mondo si contendono dunque titolo e leadership mondiale, con il murciano avanti per 10840 contro i 10780 dell’altoatesino.

Sinner-Alcaraz: i precedenti

È un bilancio spartiacque quello dei precedenti tra Sinner e Alcaraz, già riusciti dove i primi Next Gen avevano invece fallito, ovvero inaugurare una nuova era dopo i Big Four. Un’era in cui non c’è traccia di concorrenti oltre il duopolio che nel 2025 ha scritto una delle pagine più belle del Roland Garros e consegnato all’Italia il primo Wimbledon della storia, trincerando poi anche la finale dello Us Open. Questi tutte le sfide tra i primi due tennisti Atp, con lo spagnolo in vantaggio per 9-5 (a queste si aggiunge anche il Challenger di Villena vinto da Alcaraz nel 2019).

2025 – Cincinnati , finale: Alcaraz b. Sinner 5-0, rit.

, finale: Alcaraz b. Sinner 5-0, rit. 2025 – Wimbledon , finale: Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

, finale: Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. 2025 – Roland Garros , finale: Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2).

, finale: Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2). 2025 – Internazionali d’Italia , finale: Alcaraz b. Sinner 7-6(5), 6-1.

, finale: Alcaraz b. Sinner 7-6(5), 6-1. 2024 – Pechino , finale: Alcaraz b. Sinner 6-7(6) 6-4 7-6(3).

, finale: Alcaraz b. Sinner 6-7(6) 6-4 7-6(3). 2024 – Roland Garros , semifinale: Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

, semifinale: Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3. 2024 – Indian Wells , semifinale: Alcaraz b. Sinner 1-6 6-3 6-2.

, semifinale: Alcaraz b. Sinner 1-6 6-3 6-2. 2023 – Pechino , semifinale: Sinner b. Alcaraz 7-6(4), 6-1.

, semifinale: Sinner b. Alcaraz 7-6(4), 6-1. 2023 – Miami , semifinale: Sinner b. Alcaraz 6-7(4), 6-4, 6-2.

, semifinale: Sinner b. Alcaraz 6-7(4), 6-4, 6-2. 2023 – Indian Wells , semifinale: Alcaraz b. Sinner 7-6(4), 6-3.

, semifinale: Alcaraz b. Sinner 7-6(4), 6-3. 2022 – US Open , quarti di finale: Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3.

, quarti di finale: Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3. 2022 – Umago , finale: Sinner b. Alcaraz 6-7(5), 6-1, 6-1.

, finale: Sinner b. Alcaraz 6-7(5), 6-1, 6-1. 2022 – Wimbledon , ottavi di finale: Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3.

, ottavi di finale: Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3. 2021 – Parigi-Bercy, secondo turno: Alcaraz b. Sinner 7-6(1), 7-5.

Flushing Meadows, New York