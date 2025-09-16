Sinner, l'accento di Hitler: Fedez nella bufera, la strofa della vergogna social. Che sta succedendo

Fa già discutere il nuovo brano di Federico Lucia , in arte Fedez . Il cantautore milanese, infatti, ha postato sul proprio profilo Instagram ufficiale una storia nella quale riporta alcune frasi che hanno subito acceso il dibattito social. L'ex marito di Chiara Ferragni ne ha per tutti: nel suo mirino sono infatti finiti la segretaria del PD Elly Schlein , il neo santo Carlo Acutis e addirittura il campione azzurro Jannik Sinner . Un attacco gratuito che non trova giustificazione se non creare polemica per attirare l'attenzione. E che, per forza di cose, ha scatenato una vera e propria bufera attorno all'artista.

Fedez attacca Sinner

Andando nello specifico, il testo postato da Fedez su Instagram recita: "Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare affanculo Essemagazine. Quindi prima di iniziare una cosa importante... Vaffanculo ad EsseMagazine. Ieri una femminista che combatte il Revenge Porn mi ha mandato un video di De Martino sull'Iphone. La polizia postale non le farà una sega, qui scatta l'arresto solo per una sega. Hanno fatto santo un 15enne, il suo miracolo giocare alla Playstation senza dire bestemmie. Hanno sparato a un antiabortista americano, Oh tranquilli raga il Papa è ancora in Vaticano! Avete sentito cos'ha detto Elly Schlein? 'Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei'. L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler".

La reazione del web alla canzone di Fedez

La frase sul tennista azzurro, con ogni probabilità si riferisce alle origini di Jannik, che è noto a tutti è originario di San Candido, un paese dell'Alto Adige ed è cresciuto in una famiglia che ha sempre parlato il tedesco. Non è la prima volta purtroppo che le origini di Sinner finiscono al centro di un dibattito, anche se il tennista ha più volte ribadito di sentirsi orgoglioso di essere italiano. L'attacco del rapper ha scatenato i più svariati commenti sui social: "Robe rivoltamti, cosa non si fa per un po' di celebrità", "Questo è senza senso. Attacca uno dei migliori sportivi italiani in maniera indegna", e ancora "Paurosamente fuori luogo"- questi solo alcuni dei commenti che si leggono sul web.