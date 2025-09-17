Sinner, da Fedez nessuna scusa: “È ironia. Non lo conosco e non voglio conoscerlo”

"L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner, purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Il rapper Fedez ha difeso, in un’intervista con Giuseppe Cruciani a La Zanzara (Radio24), la controversa rima sul tennista Jannik Sinner che ha acceso il dibattito sui social nelle ultime ore. L'artista, parlando del verso, ha spiegato il senso della “barra”. “Non è una critica a Sinner, è più una critica al fanatismo italiano. Non è che ho accostato Sinner a Hitler. Si chiama ironia. E, tra l’altro, non lo conosco e non mi interessa conoscerlo”. Fedez ha poi chiarito l’intento generale del testo, che fa parte di una serie di barre che canterà dal vivo nelle sue prossime date (sarà a Milano, Forum di Assago, il 19 e il 20 settembre): “È compito del rap analizzare l’attualità e quello che ci circonda. Questo è un piccolo verso che canterò”. Sulla questione fiscale legata alla residenza di Sinner, che vive a Montecarlo, Fedez ha commentato con sarcasmo: “Grandissimo Sinner che sta a Monaco e non paga le tasse qua". “Potessi farlo pure tu, lo faresti”, ha incalzato Cruciani. "Quello di Fedez è un accostamento di rara stupidità, offensivo per l'intera minoranza di lingua tedesca in Italia. Pur di avere un po' di visibilità in vista dei prossimi concerti, si riesumano volgarità da retrobotteghe delle peggiori taverne: mica può esistere un cittadino italiano, figuriamoci un campione, di lingua e cultura tedesca. Per le menti semplici la diversità è sempre un problema." Così, in una nota, i parlamentari della Svp Julia Unterberger e Manfred Schullian a proposito delle affermazioni di Fedez.
I social insorgono
Da "Fedez lo preferisco muto" a "Cosa non si dice per un grammo di visibilità", fino a considerazioni più pesanti ed a valanghe di offese irripetibili. La voce dei social si è presto alzata a condannare il rapper milanese e in difesa di Jannik Sinner. "Ma Roger?' Nooo Jannik, non Federer. Si chiama Fedez! Ah... e gioca bene? Vabbe' Jannik, fa lo stesso" -, ma la gran parte attacca direttamente l'artista, accusato di cercare facile pubblicità e attenzione tirando in ballo Sinner e offendendo al contempo tanti italiani, e non solo. "Ha scritto robe rivoltanti. E non è nemmeno la peggiore. Cosa non si fa per un po' di celebrità", si può leggere, oppure "In una frase sola insulta sudtirolesi, italiani, austriaci e tedeschi. Complimenti". "Chiariamo: Hitler non aveva accenti, era proprio austriaco. Sinner è italiano, e parla più lingue", viene anche sottolineato. Inevitabili anche raffronti tra il talento del numero 1 del tennis mondiale e quello del cantante, che ne esce piuttosto malconcio. Ci sono anche dei consigli: "Sinner dovrebbe querelarlo e con i soldi del risarcimento costruire campi da tennis per bambini a spese di quel c...”.