Sinner, da Fedez nessuna scusa: “È ironia. Non lo conosco e non voglio conoscerlo”

"L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner, purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Il rapper Fedez ha difeso, in un’intervista con Giuseppe Cruciani a La Zanzara (Radio24), la controversa rima sul tennista Jannik Sinner che ha acceso il dibattito sui social nelle ultime ore. L'artista, parlando del verso, ha spiegato il senso della “barra”. “Non è una critica a Sinner, è più una critica al fanatismo italiano. Non è che ho accostato Sinner a Hitler. Si chiama ironia. E, tra l’altro, non lo conosco e non mi interessa conoscerlo”. Fedez ha poi chiarito l’intento generale del testo, che fa parte di una serie di barre che canterà dal vivo nelle sue prossime date (sarà a Milano, Forum di Assago, il 19 e il 20 settembre): “È compito del rap analizzare l’attualità e quello che ci circonda. Questo è un piccolo verso che canterò”. Sulla questione fiscale legata alla residenza di Sinner, che vive a Montecarlo, Fedez ha commentato con sarcasmo: “Grandissimo Sinner che sta a Monaco e non paga le tasse qua". “Potessi farlo pure tu, lo faresti”, ha incalzato Cruciani. "Quello di Fedez è un accostamento di rara stupidità, offensivo per l'intera minoranza di lingua tedesca in Italia. Pur di avere un po' di visibilità in vista dei prossimi concerti, si riesumano volgarità da retrobotteghe delle peggiori taverne: mica può esistere un cittadino italiano, figuriamoci un campione, di lingua e cultura tedesca. Per le menti semplici la diversità è sempre un problema." Così, in una nota, i parlamentari della Svp Julia Unterberger e Manfred Schullian a proposito delle affermazioni di Fedez.