PECHINO (Cina) - Dopo l ' esordio convincente contro Cilic , Jannik Sinner batte anche Terence Atmane e raggiunge i quarti del " China Open ", torneo Atp 500 da 4.016.050 dollari, in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il 24enne campione altoatesino, che si era già imposto sul francese numero 68 del mondo poco più di un mese fa nella semifinale del 1000 di Cincinnati, ha la meglio per 6-4 5-7 6-0 dopo due ore e 21 minuti di gioco, col rivale in preda ai crampi nell'ultimo parziale. Sinner, numero due del mondo e prima forza del seeding, lo scorso anno finalista nell'impianto cinese, allunga così la sua striscia positiva sul cemento dove ha sempre raggiunto i quarti di finale in tutti i tornei giocati dall'ultimo Australian Open. Con quella di oggi sono inoltre 39 su 44 le vittorie nei match giocati in questa stagione. Sinner , che a Pechino ha già vinto nel 2023 ed è a caccia del terzo titolo dell'anno dopo Melbourne e Wimbledon, affronterà ora l'ungherese Fabian Marozsan contro il quale ha vinto l'unico precedente, nel 2024 sull'erba di Halle.

Le parole di Sinner dopo la vittoria

"Per me è stata una partita complicata oggi, Atmane ha servito molto bene. Ero davanti di un break nel 2° set, poi ho perso un po' la concentrazione. Può capitare in questo sport. Mi dispiace che nel terzo set abbia avuto dei crampi, non è bello chiudere la partita così. Sono contento di aver passato il turno e ringrazio il pubblico per il sostegno. È importante per me, specialmente nelle situazioni di difficoltà" ha detto Sinner dopo il successo contro Atmane.

Sinner inarrestabile nel terzo set: 6-0 e passaggio del turno

Terzo set senza storia. Sei game di fila per l'azzurro, che vince la partita e conquista la qualificazione per il prossimo turno. Nel terzo parziale Atmane ha pagato lo sforzo sostenuto per tenere testa al numero 2 del mondo, manifestando crampi ed un problema all'inguine, finendo per cedere di schianto.

Quarto game di fila per l'azzurro: avanti 4-0

Jannik non si ferma. Tiene il servizio e si porta sul 4-0 nel terzo set.

Altro break di Sinner, che allunga sul 3-0

Secondo break e terzo game di fila per il campione azzurro, che allunga sul 3-0 nel terzo set.

Subito break di Jannik nel terzo set

Sinner parte forte nel terzo set: subito break al primo gioco.

Break del francese, che vince il secondo set con il punteggio di 7-5

Atmane ruba il servizio a Sinner e vince il secondo set con il punteggio di 7-5. Si va al terzo

Atmane tiene il servizio due volte: Sinner batte per andare al tiebreak

Il francese (due volte) e l'italiano difendono la battuta: è 5-4 per Atmane, Sinner serve per portare il secondo set al tiebreak.

Grande equilibrio nel secondo set: 4-4

Atmane passa in vantaggio tenendo il servizio, poi Jannik non sbaglia alla battuta: 4-4.

Ancora un break, il quarto di fila: Atmane pareggia i conti, 3-3

Il francese non molla e riesce ad ottenere un altro controbreak, pareggiando i conti: è 3-3 al secondo set.

Break di Atmane e controbreak di Jannik: 3-2 per l'azzurro

Il francese pareggia i conti con il break al quarto gioco, ma Sinner risponde subito: controbreak immediato e ancora avanti.

Break di Sinner, che passa in vantaggio 2-1

Sinner ruba il servizio ad Atmane con 4 punti consecutivi e passa avanti 2-1 nel secondo set.

Il secondo set inizia senza break: 1-1

Prima il francese e poi Sinner tengono la battuta nei primi due giochi del secondo parziale.

Jannik vince il primo set: 6-4 per l'azzurro

Sinner salva tre break point e vince il game, conquistando il primo set con il punteggio di 6-4 dopo 59 minuti di gioco.

5-4 per Sinner, che batte per il set

L'azzurro spreca due set point ma rimane avanti (5-4) e ora serve per vincere il primo set.

L'altoatesino allunga sul 4-2

Jannik non sbaglia al servizio e allunga sul 4-2 nel primo set.

Sinner difende il break: 3-2 per l'azzurro

I due tennisti difendono il turno di battuta: Jannik avanti 3-2 nel primo set.

Break di Jannik, che va avanti 2-1

Il campione azzurro ribalta il risultato. Due game di fila con break e vantaggio di 2-1 nel primo set.

Il primo game è del francese: 1-0 Atmane

Il tennista francese tiene il servizio ai vantaggi e conquista il primo gioco.

Comincia l'incontro!

Inizia la partita: Atmane al servizio.

Inizia il riscaldamento

I due tennisti entrano in campo e cominciano il riscaldamento.

Data, orario e precedenti

Il match tra Sinner e Atmane, valido per il secondo turno dell'ATP 500 di Pechino, è in programma sul Capital Group Diamond nella giornata di sabato 27 settembre alle ore 9 italiane. Il vincente, poi, se la vedrà nei quarti contro uno tra Marozsan e Muller. C'è un solo precedente tra Sinner e Atmane, quello andato in scena quest'anno nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati: l'azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6(4), 6-2.

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Sinner e Atmane sarà trasmesso in esclusiva da Sky, nello specifico da Sky Sport Uno, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

