Benvenuti alla diretta del match fra Jannik Sinner e Alex de Minaur valido per l'accesso all'ultimo atto del 500 di Pechino, in programma mercoledì 1 ottobre sul cemento dell'Olympic Green Tennis Centre. Il numero 2 al mondo si presenta all'appuntamento reduce dal successo su Fabian Marozsan , sconfitto per 6-1, 7-5. L'australiano, numero 7 Atp, ha invcece superato Jakub Mensik dopo il ritiro di quest'ultimo per un problema al ginocchio sul parziale di 4-0. Dall'altra parte del tabellone, a contendersi la finale saranno Daniil Medvedev e Learner Tien , che ai quarti ha superato Lorenzo Musetti dopo il ritiro dell'azzurro numero 9 Atp.

9:26

Sinner in difficoltà ma tiene la battuta: 3-3

Tanti gli errori dell'azzurro che rischia di cedere la battuta ai vantaggi. Il n.2 al mondo si affida allora alle prime e tiene il servizio dopo una snervante lotta ai vantaggi lunga 6 parità.

9:15

Possibile problema muscolare per Sinner

L'azzurro si porta la mano al gluteo come se avvertisse un problema muscolare. Proprio il problema al gluteo ha costretto Musetti a rititarsi dal match contro Tien.

9:12

De Minaur difende la battuta: 2-3

Ancora bene sul servizio l'australiano che concede un solo 15 e difende il servizio.

9:08

Sinner a zero: 2-2

L'azzurro tiene a zero la battuta e pareggia conti con una prima sopra i 200 km/h.

9:01

Reazione De Minaur: 1-2

L'australiano ce la mette tutta ma non può nulla sulle risposte dell'azzurro. Poi, i 4 punti consecutivi che consentono al n.7 Atp di difendere la battuta ai vantaggi dopo avere annullato 2 palle break.

8:58

Sinner pareggia i conti: 1-1

Bene anche l'azzurro sulle prime, che non da punti di riferimento per le risposte dell'australiano. Segue un grande scambio finalizzato in contropiede dal n.2, che difende poi la battuta con un'altra ottima prima.

8:55

De Minaur perfetto al servizio: 0-1

Ottime prime di De Minaur che difende a zero la battuta chiudendo con un ace.

8:54

Al via il 2º set

Riprende la semifinale fra Sinner e De Minaur.

8:50

Sinner avanti di un set!

Il n.2 al mondo archivia il primo parziale per 6-3. Primo passo avanti verso il ritorno in finale.

8:48

De Minaur resta nel set: 5-3

Secondo ace per De Minaur che resta nel set e difende il servizio. Sinner serve ora per il primo parziale.

8:44

Sinner scappa verso il set: 5-2 e break consolidato

Sinner comincia con un'ottima prima sopra i 200 km/h. De Minaur cambia ritmo e pareggia i conti con un back che manda fuori giri il dritto dell'azzurro. L'australiano mostra i muscoli in difesa ma l'azzurro torna avanti di un 15. Poi, la palla del contro break guadagnata dal n.7 grazie a un errore a rete dell'altoatesino. Il gioco si trascina però ai vantaggi, dove a spuntarla è il n.2. Atp.

8:35

Break Sinner! 4-2

Salgono a 5 i punti indomabili messi a segno dall'azzurro, che sul 30-0 piega la racchetta dell'australiano. Poi, la prima palla break su una seconda troppo docile del n.7 Atp.

8:31

Sinner mostruoso: 3-2

Due passanti uno più bello dell'altro per il n.2 al mondo che sorride verso il proprio angolo.

8:27

De Minaur ai vantaggi: 2-2

Servizio a uscire e dritto per l'australiano che guadagna il primo 15. Bello scambio sul 40-30 che premia l'azzurro. Ai vantaggi la spunta il n.7.

8:20

L'azzurro torna avanti: 2-1

Il n.2 al mondo difende a zero la battuta grazie anche a qualche leziosità di troppo dell'australiano.

8:18

De Minaur difende la battuta: 1-1

Pronta la risposta dell'australiano che difende a 15 il servizio.

8:15

A Sinner il primo gioco: 1-0

Finisce in corridorio il primo dritto di Sinner. Sbaglia anche De Minaur per il 15-15. Poi lo smash dell'azzurro, e i due errori in risposta del n.7 Atp che consentono all'azzurro di difendere il turno di battuta.

8:11

Comincia il match!

Al via il primo set: Sinner al servizio.

8:04

Giocatori in campo!

De Minaur e Sinner fanno il loro ingresso sul centrale dell'Olympic. Ora sorteggio e riscaldamento.

8:03

Le condizioni meteo

Il termometro del centrale misura 28 gradi con il 33% di umidità.

7:55

Shanghai e Vienna nell'agenda di Sinner

Dopo Pechino, Sinner si sposterà a Shanghai per difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Djokovic (7-6(4), 6-3). All'esordio al secondo turno, il campione in carica affronterà il vincitore del match fra Daniel Altmaier e un qualificato. Possibile incrocio con Taylor Fritz ai quarti e con Djokovic in semifinale. A seguire, il 500 di Vienna in programma dal 20 al 26 ottobre e le attesissime Finals di Torino, dove in palio per l'altoatesino c'è un altro titolo da difendere.

7:50

A che ora si gioca

Il match fra Sinner e De Minaur è in programma sul centrale dopo la sfida fra Coco Gauff e Belinda Bencic, terminata con il successo della numero 3 Wta. Manca dunque poco all'ingresso in campo del campione azzurro, previsto per le ore 8 circa. A seguire, Medvedev-Tien.

7:40

Tutti i successi di Sinner su De Minaur

Questo l'elenco completo dei successi del campione azzurro contro l'australiano, che nel 2023 si aggiudicò gli ottavi di Parigi-Bercy grazie al forfait dell'altoatesino:

Australian Open 2025, quarti di finale – 6-3, 6-2, 6-1

Coppa Davis 2024, semifinale – 6-3, 6-4

Finals 2024, round robin – 6-3, 6-4

Rotterdam 2024, finale – 7-5, 6-4

Coppa Davis 2023, finale – 6-3, 6-0

Toronto 2023, finale – 6-4, 6-1

Madrid 2022, 2º turno – 6-4, 6-1

Australian Open 2022, ottavi di finale – 7-6(3) 6-3, 6-4

Sofia 2020, quarti di finale – 6-7(3) 6-4, 6-1

Next Gen ATP Finals 2019, finale – 4-2, 4-1, 4-2

7:30

Nel mirino la 3ª finale al China Open

In palio per il 4 volte campione Slam, la terza finale dopo il trionfo nel 2023 contro Daniil Medvedev, sconfitto per 7-6(2), 7-6(2) e la resa contro Carlos Alcaraz per 7-6(6), 4-6, 6(3)-7. Un primato che attualmente appartiene al solo Novak Djokovic.

7:20

In campo anche Paolini

Fra gli altri azzurri in gara a Pechino, anche la numero 1 d'Italia Jasmine Paolini, impegnata agli ottavi di finale contro Marie Bouzkova.

7:15

Sinner-De Minaur: i precedenti

Sinner e De Minaur si affrontano per l'11ª volta in carriera: il bilancio dei precedenti pende interamente a favore dell'azzurro, che l'ultima volta si è imposto per 6-3, 6-2, 6-1 ai quarti dell'Australian Open 2025.

Olympic Green Tennis Centre, Pechino, Cina.