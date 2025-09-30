Sinner-Tien, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Pechino

PECHINO (Cina) - Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner torna in finale al torneo Atp 500 di Pechino ma questa volta non dovrà vedersela contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, che non giocherà il Masters 1000 di Shanghai, ha partecipato e vinto il torneo di Tokyo e ad affrontare il numero 2 del mondo sarà la rivelazione del torneo: lo statunitense 19enne Learner Tien. Per il numero 52 al mondo si tratta della prima finale in carriera arrivata con anche un pizzico di frotuna: infatti Tien sia nei quarti che in semifinale non ha concluso le partite un quanto prima Lorenzo Musetti e poi Daniil Medvedev hanno alzato bandiera bianca ritirandosi.

Per Sinner si tratta della settima finale in questo 2025 con il parziale che recita 2-4 (Australian Open e Wimbledon i successi), sulla carta l'altoatesino, che non ha mai affrontato in carriera Tien, parte nettamente con i favori dei pronostici malgrado una semifinale un po' tribolata contro De Minaur causa anche una condizione non ottimale.