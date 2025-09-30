Annuncio Alcaraz: salta Shanghai! L'impatto sulla classifica Atp, quanti punti può guadagnare Sinner

Nemmeno il tempo di godersi il successo nell'Atp 500 di Tokyo, dove ha battuto Taylor Fritz in finale , che Carlos Alcaraz comunica una decisione a sorpresa. Lo spagnolo non parteciperà al "Rolex Shanghai Masters" , il Masters 1000 in programma dal 1° al 12 ottobre sul cemento di Shanghai. Lo ha fatto sapere lui stesso con una storia sul suo account Instagram : "Sono molto dispiaciuto di annunciare che non sarò in grado di giocare il Rolex Shanghai Masters quest'anno! Sfortunatamente sono alle prese con alcuni problemi fisici e, dopo averne discusso col mio team, riteniamo che la migliore decisione sia fermarsi e recuperare. Avrei desiderato giocare ancora davanti al pubblico speciale di Shanghai. Spero di tornare presto e di vedere i miei tifosi cinesi l'anno prossimo!", ha scritto. Va ricordato che il 22enne ha avuto un problema alla caviglia nel match di primo turno in Giappone contro Sebastian Baez .

La minaccia Sinner nel ranking Atp

Alcaraz si è ripreso il primo posto del ranking Atp ai danni di Jannik Sinner dopo averlo battuto in finale agli Us Open. In questo momento tra i due ci sono 760 punti di scarto, con la differenza però che lo spagnolo ha già giocato e vinto la finale a Tokyo, mentre l'italiano sarà impegnato domani a Pechino contro Learner Tien. In caso di successo nell'Atp 500 cinese, Sinner salirebbe a 10950 punti, 590 in meno di Alcaraz. A Shanghai invece Sinner non potrà guadagnare punti, poiché aveva vinto lo scorso anno. Potrà però guadagnarli sullo spagnolo, sfruttando il suo ritiro: un anno fa Carlos venne eliminato ai quarti, perciò nel ranking perderà 200 punti, scendendo a quota 11340. In sintesi, se Sinner dovesse vincere sia Tokyo che Pechino si porterebbe a 390 punti da Alcaraz.

Il tabellone di Shanghai

Alcaraz avrebbe dovuto esordire a Shanghai contro il vincente della sfida tra Learner Tien e Miomir Kecmanovic. A prendere il posto dello spagnolo nel lato alto del tabellone sarà Corentin Moutet, che inizialmente era il primo escluso dalle teste di serie. Moutet era stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone contro Marin Cilic. A questo punto, a sfidare il croato sarà un lucky loser: chi vince questo match affronterà Novak Djokovic.