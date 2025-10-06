Djokovic stremato, vomita in campo: "Così è brutale". Cosa è successo

SHANGHAI (CINA) - Caldo e umidità stanno mettendo a dura prova i tennisti impegnati all'Atp Masters 1000 di Shanghai (Cina). Jannik Sinner, ad esempio, è stato costretto ad alzare bandiera bianca contro l'olandese Griekspoor a causa dei crampi , mentre Holger Rune si è lamentato con i vertici del circuito per la completa assenza di regolamentazione in merito . Anche Novak Djokovic ha accusato le alte temperature e l'umidità oltre l'80% e durante il match contro Hanfmann , poi vinto in rimonta in tre set, si è dovuto fermare e ha vomitato . Un piccolo problema che non gli ha impedito di terminare il match ma che rappresenta comunque un campanello d'allarme. "È così per tutti, ma è brutale quando hai l'80% di umidità giorno dopo giorno… è dura soprattutto per chi gioca al mattino perché il sole peggiora tutto. Per me, biologicamente, è più difficile affrontare questo genere di situazioni. Oggi ho dovuto affrontare queste circostanze…", il commento di Nole al termine della sfida contro il tedesco.

Djokovic dopo il successo su Hanfmann a Shanghai

Passando poi all'analisi della partita, il serbo commenta: "Lui ha giocato benissimo ma davanti a questa gente che urlava il mio nome è stato come essere in un sogno. A 38 anni non potrei chiedere di più. È stata una battaglia incredibile. Yannick è andato molto vicino a battermi. È stato migliore di me per un set e mezzo. Mi ha messo molta pressione e ha giocato molto velocemente. L'unica cosa che ho potuto fare è stata restare in partita e pensare a come avrei potuto ribaltare la situazione. Credo di aver iniziato a leggere meglio il suo servizio verso la fine del secondo set". A salvare l'ex numero uno al mondo il servizio: "Su questo tipo di campi è importante servire bene. Direi che questo è stato il mio colpo migliore nei primi due round che ho giocato qui. Mi ha strappato il servizio nel primo set e ha mantenuto bene il servizio nel secondo. Anche se i campi e le palle sono più lenti rispetto all'anno scorso, fare punti al servizio è stato importante anche per lui".

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito