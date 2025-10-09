Paolini-Swiatek, orario e dove vedere in tv e streaming il Wta 1000 di Wuhan  

WUHAN (Cina) - Jasmine Paolini contro la sua "bestia nera" per sorprendere e proseguire la sua rincorsa al pass per le Wta Finals di Riad dove è già qualificata nel doppio insieme a Sara Errani. La tennista azzurra, numero 8 del mondo, si è qualificata per i quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan dove dovrà vedersela con la numero 2 al mondo Iga Swiatek arrivata a 125 vittorie in carriera nel circuito 1000!
Jasmine, che non disputerà il doppio a Wuhan proprio per concentrati sul singolare, è reduce dal successo contro la danese Clara Tauson ritiratasi sul punteggio di 3-6, 6-1, 3-1 in favore dell’azzurra chiamata a superarsi per provare a battere la polacca. Per un altro giorno, stando alla classifica aggiornata in tempo reale, Jasmine rimane davanti ad Elena Rybakina (impegnata anche lei quarti a Wuhan contro la numero 1 al mondo Sabalenka) nella Race: "La cosa migliore che posso fare è stare concentrata su quel che devo fare, poi vedremo. Non è una cosa che dipende solo da me" ha dichiarato Paolini che ha raggiunto le 40 partite vinte (come l'anno scorso) nonché 40° successo nel circuito 1000 (davanti a lei solo Roberta Vinci, Flavia Pennetta e Sara Errani): "Penso che sia stata una stagione un po' di alti e bassi. Ultimamente ho trovato un po' di continuità e spero di mantenerla fino all'ultimo torneo che giocherò quest'anno. Non è stata una stagione semplice, anche alla luce dei risultati del 2024, ma tutto sommato è stata positiva".
Paolini-Swiatek: diretta tv e streaming
La sfida tra Paolini e Swiatek, valida per i quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan, è in programma venerdì 10 ottobre sul campo centrale dell'Optics Valley International Tennis Centre di Wuhan con inizio non prima delle 13:00 italiane. In Italia la partita sarà trasmessa in diretta tv via satellite su Sky Sport Tennis, ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Paolini-Swiatek, i precedenti
Paolini e Swiatek si sono affrontate a livello Wta 6 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 6-0 in favore della tennista polacca che ha concesso un solo set all'azzurra. L'ultima sfida è andata in scena sul cemento di Cincinnati in occasione della finale con il successo in 2 set della Swiatet. I precedenti
- 2018 - Praga (R2): Swiatek 6-2, 6-1
- 2022 - US Open (R1): Swiatek 6-3, 6-0
- 2024 - Roland Garros (F): Swiatek 6-2, 6-1
- 2024 - Billie Jean King Cup (SF): Swiatek 3-6, 6-4, 6-4
- 2025 - Bad Homburg (SF): Swiatek 2-0 6-1, 6-3
- 2025 - Cincinnati (F): Swiatek 2-0 7-5, 6-4