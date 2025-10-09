Paolini-Swiatek, orario e dove vedere in tv e streaming il Wta 1000 di Wuhan  

WUHAN (Cina) - Jasmine Paolini contro la sua "bestia nera" per sorprendere e proseguire la sua rincorsa al pass per le Wta Finals di Riad dove è già qualificata nel doppio insieme a Sara Errani. La tennista azzurra, numero 8 del mondo, si è qualificata per i quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan dove dovrà vedersela con la numero 2 al mondo Iga Swiatek arrivata a 125 vittorie in carriera nel circuito 1000!

Jasmine, che non disputerà il doppio a Wuhan proprio per concentrati sul singolare, è reduce dal successo contro la danese Clara Tauson ritiratasi sul punteggio di 3-6, 6-1, 3-1 in favore dell’azzurra chiamata a superarsi per provare a battere la polacca. Per un altro giorno, stando alla classifica aggiornata in tempo reale, Jasmine rimane davanti ad Elena Rybakina (impegnata anche lei quarti a Wuhan contro la numero 1 al mondo Sabalenka) nella Race: "La cosa migliore che posso fare è stare concentrata su quel che devo fare, poi vedremo. Non è una cosa che dipende solo da me" ha dichiarato Paolini che ha raggiunto le 40 partite vinte (come l'anno scorso) nonché 40° successo nel circuito 1000 (davanti a lei solo Roberta Vinci, Flavia Pennetta e Sara Errani): "Penso che sia stata una stagione un po' di alti e bassi. Ultimamente ho trovato un po' di continuità e spero di mantenerla fino all'ultimo torneo che giocherò quest'anno. Non è stata una stagione semplice, anche alla luce dei risultati del 2024, ma tutto sommato è stata positiva".