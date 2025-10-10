Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Paolini-Gauff, orario e dove vedere in tv e streaming il Wuhan Open

L’azzurra affronta la tennista statunitense in semifinale nell’ultimo Wta 1000 della stagione
2 min
Paolini-Gauff, orario e dove vedere in tv e streaming il Wuhan Open© Getty Images

Jasmine Paolini affronta Coco Gauff nella semifinale del 'Dongfeng-Voyah Wuhan Open', ultimo Wta 1000 della stagione che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La tennista azzurra, numero 8 del ranking mondiale, ha superato i quarti battendo in due set Iga Swiatek con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. La statunitense, testa di serie numero 3, invece, è arrivata in semifinale travolgendo 6-3 6-0 Laura Siegemund. Il bilancio dei precedenti tra Paolini e Gauff è 3-2 a favore dell’azzurra, che ha battuto l’americana tre volte nel 2025 (Stoccarda, Roma e Cincinnati).

Paolini-Gauff, quando e dove vederla in diretta tv e streaming

La partita tra Paolini e Gauff, semifinale del Wta 1000 di Wuhan, è in programma sabato 11 ottobre come secondo incontro sul Center Court e inizierà non prima delle 11 italiane. L’incontro sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Supertennis, su Sky Sport per gli abbonati. La diretta streaming sarà disponibile sull’app di Supertennis, su Skygo e su Now.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis