Paolini-Gauff, orario e dove vedere in tv e streaming il Wuhan Open

Jasmine Paolini affronta Coco Gauff nella semifinale del 'Dongfeng-Voyah Wuhan Open', ultimo Wta 1000 della stagione che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La tennista azzurra, numero 8 del ranking mondiale, ha superato i quarti battendo in due set Iga Swiatek con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. La statunitense, testa di serie numero 3, invece, è arrivata in semifinale travolgendo 6-3 6-0 Laura Siegemund. Il bilancio dei precedenti tra Paolini e Gauff è 3-2 a favore dell’azzurra, che ha battuto l’americana tre volte nel 2025 (Stoccarda, Roma e Cincinnati).