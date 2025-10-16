Sinner-Djokovic, Six Kings Slam: orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale

Avrà provocato qualche sbadiglio l’esordio di Jannik Sinner a Riad, dove il campione azzurro ha dominato senza riserve l’ex numero 3 Atp Stefanos Tsitsipas, sconfitto in 2 set con il finale di 6-2, 6-3. Il numero 2 al mondo è ora atteso da Novak Djokovic, che ricevuto il bye è pronto a contendergli l’accesso alla finale del Six Kings Slam, il torneo d’esibizione saudita che alla sua prima edizione nel 2024 ha visto il 4 volte campione Slam aggiudicarsi l’ultimo atto contro Carlos Alcaraz. Anche quest’anno, i due potrebbero dunque ritrovarsi in finale (in programma sabato 18), con lo spagnolo che ricevuto un bye al primo turno affronterà Taylor Fritz, a sua volta uscito vincitore dalla sfida con Alexander Zverev (6-3, 6-4).