Sinner-Djokovic, Six Kings Slam: orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale

Avrà provocato qualche sbadiglio l’esordio di Jannik Sinner a Riad, dove il campione azzurro ha dominato senza riserve l’ex numero 3 Atp Stefanos Tsitsipas, sconfitto in 2 set con il finale di 6-2, 6-3. Il numero 2 al mondo è ora atteso da Novak Djokovic, che ricevuto il bye è pronto a contendergli l’accesso alla finale del Six Kings Slam, il torneo d’esibizione saudita che alla sua prima edizione nel 2024 ha visto il 4 volte campione Slam aggiudicarsi l’ultimo atto contro Carlos Alcaraz. Anche quest’anno, i due potrebbero dunque ritrovarsi in finale (in programma sabato 18), con lo spagnolo che ricevuto un bye al primo turno affronterà Taylor Fritz, a sua volta uscito vincitore dalla sfida con Alexander Zverev (6-3, 6-4).
Sinner-Djokovic: i precedenti
Sinner e Djokovic si affrontano l’11ª volta in carriera. Il bilancio dei precedenti vede l’azzurro vincitore negli ultimi 5 confronti. L’ultimo successo dell’ex numero 1 al mondo (detronizzato dall’altoatesino nel giugno 2024) rimanda all’ultimo atto delle Finals 2023. Questi tutti i precedenti:
- Wimbledon 2025, semifinale, Sinner b. Djokovic 6-3, 6-3, 6-4.
- Roland Garros 2025, semifinale, Sinner b. Djokovic 6-4, 7-5, 7-6(3).
- Shanghai 2024, finale, Sinner b. Djokovic 7-6(4), 6-3.
- Australian Open 2024, semifinale, Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3.
- Coppa Davis 2023, semifinale, Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5.
- Finals 2023, finale, Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3.
- Finals 2023, round robin, Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7(5), 7-6(2).
- Wimbledon 2023, semifinale, Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4).
- Wimbledon 2022, quarti di finale, Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2.
- Monte Carlo 2021, secondo turno, Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2.
Sinner-Djokovic: dove vederla
L’incontro fra Sinner e Djokovic è in programma giovedì 16 ottobre alla Anb Arena di Riad. L’incontro seguirà la sfida tra Alcaraz e Fritz ed è dunque prevista non prima delle ore 20 italiane. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Netflix.