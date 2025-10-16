Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Sinner-Djokovic, Six Kings Slam: orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale

Sconfitto Tsitsipas all’esordio, il campione azzurro torna in campo a Riad per contendere al 24 volte campione Major la finale del torneo d’esibizione saudita
3 min
sinnerdjokovicsix kings slam

Avrà provocato qualche sbadiglio l’esordio di Jannik Sinner a Riad, dove il campione azzurro ha dominato senza riserve l’ex numero 3 Atp Stefanos Tsitsipas, sconfitto in 2 set con il finale di 6-2, 6-3. Il numero 2 al mondo è ora atteso da Novak Djokovic, che ricevuto il bye è pronto a contendergli l’accesso alla finale del Six Kings Slam, il torneo d’esibizione saudita che alla sua prima edizione nel 2024 ha visto il 4 volte campione Slam aggiudicarsi l’ultimo atto contro Carlos Alcaraz. Anche quest’anno, i due potrebbero dunque ritrovarsi in finale (in programma sabato 18), con lo spagnolo che ricevuto un bye al primo turno affronterà Taylor Fritz, a sua volta uscito vincitore dalla sfida con Alexander Zverev (6-3, 6-4).

Sinner-Djokovic: i precedenti

Sinner e Djokovic si affrontano l’11ª volta in carriera. Il bilancio dei precedenti vede l’azzurro vincitore negli ultimi 5 confronti. L’ultimo successo dell’ex numero 1 al mondo (detronizzato dall’altoatesino nel giugno 2024) rimanda all’ultimo atto delle Finals 2023. Questi tutti i precedenti:

  • Wimbledon 2025, semifinale, Sinner b. Djokovic 6-3, 6-3, 6-4.
  • Roland Garros 2025, semifinale, Sinner b. Djokovic 6-4, 7-5, 7-6(3).
  • Shanghai 2024, finale, Sinner b. Djokovic 7-6(4), 6-3.
  • Australian Open 2024, semifinale, Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3.
  • Coppa Davis 2023, semifinale, Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5.
  • Finals 2023, finale, Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3.
  • Finals 2023, round robin, Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7(5), 7-6(2).
  • Wimbledon 2023, semifinale, Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4).
  • Wimbledon 2022, quarti di finale, Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2.
  • Monte Carlo 2021, secondo turno, Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2.

Sinner-Djokovic: dove vederla

L’incontro fra Sinner e Djokovic è in programma giovedì 16 ottobre alla Anb Arena di Riad. L’incontro seguirà la sfida tra Alcaraz e Fritz ed è dunque prevista non prima delle ore 20 italiane. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Netflix. 

Segui il tennis live sul nostro sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis