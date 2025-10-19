Paolini rinuncia a Tokyo, ecco il motivo. Rybakina punta alle Finals

Rybakina in tabellone

Lo slot in tabellone di Paolini è stato occupato da Belinda Bencic, n.14 WTA e quinta testa di serie. La svizzera, che aveva chiuso zoppicante il match dei quarti a Ningbo perso proprio contro Jasmine, entrerà dunque in gara direttamente al secondo turno contro la vincente del match tra la cinese Xinyu Wang, n.62 WTA, finalista a giugno sui prati di Berlino, ed una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Esordio al secondo turno anche per la kazaka Elena Rybakina, n.9 WTA e seconda testa di serie, che attende la vincente della sfida del derby canadese tra Leylah Fernandez, n.27 WTA, reduce dalla vittoria ad Osaka, e una qualificata. Rybakina è ancora in lotta per un posto a Riyad. Al momento sarebbe la prima delle escluse con 4130 punti, ma deve ancora giocare la finale del 500 di Ningbo, in programma oggi alle 11: in caso di vittoria salirebbe a 4305 punti, a -20 da Paolini e -15 da Andreeva. Quest'ultima non giocherà a Tokyo, per cui la prossima settimana Rybakina potrà soffiarle l'ultimo posto disponibile per le Finals.

