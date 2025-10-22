Djokovic salta Parigi: "Ricordi meravigliosi". Ma la frase sul futuro fa sperare

Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà al Masters 1000 di Parigi , per la prima volta spostato da Bercy. La prossima settimana infatti si giocherà alla Defense Arena di Nanterre, il nuovo teatro dell'ultimo mille della stagione. "Cara Parigi, purtroppo non parteciperò al Rolex Paris Masters di quest’anno. Ho ricordi meravigliosi e grandi successi qui nel corso degli anni, soprattutto per essere riuscito a conquistare il titolo per ben 7 volte. Spero di rivedervi l’anno prossimo. Merçi ", ha scritto sul proprio account X Djokovic, il campione più titolato nella storia del torneo. Ha trionfato sette volte, l'ultima nel 2023, e in quell'occasione è diventato il più anziano vincitore a Parigi. Il serbo è anche uno dei quattro giocatori ad aver vinto questo torneo da numero 1 del mondo e vanta il primato di partite vinte (50).

Verso le Finals di Torino

Nell'ultimo torneo ufficiale giocato Djokovic è stato eliminato in semifinale al Masters 1000 di Shanghai contro il futuro vincitore del torneo, il sorprendente monegasco Valentin Vacherot, partito dalle qualificazioni. ll 38enne, capace di raggiungere le semifinali in tutti gli Slam nel 2025, ha recentemente dichiarato di non avere intenzione di ritirarsi dal tennis: ha anzi citato come fonte di ispirazione, in termini di longevità sportiva, Cristiano Ronaldo, la star NBA LeBron James e l’ex giocatore NFL Tom Brady. Dopo Shanghai, Djokovic ha partecipato al Six Kings Slam, dove è stato battuto da Jannik Sinner in semifinale, mentre nella finale per il terzo posto contro Taylor Fritz si è ritirato dopo il primo set. Anche per questo, nonostante sia matematicamente qualificato per le Atp Finals, la sua presenza a Torino è ancora incerta. Se dovesse dare forfait, al suo posto entrerebbe il canadese Felix Auger-Aliassime, che al momento è il primo degli esclusi e sta cercando di recuperare punti su Alex de Minaur e Lorenzo Musetti, rispettivamente al 7° e all'8° posto della Race.