Novità storica nell’Atp: arriva il decimo Masters 1000 del Tour! Dove e da quando si giocherà

Che lo sport sia un asset sempre più strategico nella Saudi Vision 2030 non è una novità. Calcio, Formula 1, tennis (e non solo) sono le nuove rotte del turismo sportivo su cui il principe bin Salman continua a investire a mezzo del fondo sovrano Pif (al fine di emancipare il Paese quanto più possibile dall'export di petrolio), che pochi giorni dopo avere calato il sipario sulla seconda edizione dell'opulentissimo Six Kings Slam , ha annunciato in accordo con l'Atp la nascita del decimo Masters 1000. Un nuovo Big Title si aggiunge dunque alla già affollata ( e contestata ) agenda stagionale, che dal 2023 prevede come anche i Masters si disputino su due settimane come già gli Slam, ad accezione di Monte Carlo e Parigi-Bercy ( da quest'anno trasferitosi alla Defense Arena ). Il nuovo 1000 si giocherà anch'esso in una settimana e avrà il via nel 2028: da definire invece la città ospitante. La programmazione dovrebbe essere prevista in cima al calendario e dunque in piena stagione del cemento. Nel dettaglio, l'accordo fra Atp e Pif (già title sponsor dell'Atp Ranking e della piattaforma Atp Tennis IQ dedicata a statistiche e dati sui tennisti del circuito), vede il fondo saudita come azionista del broadcaster dell'Associazione Atp Media. Il decimo 1000 diviene così il terzo evento tennistico saudita dopo le Wta Finals di Riad (2024-2026) e le Next Gen Atp Finals di Gedda (2023-2027).

Gaudenzi: "Impegno autentico dell'Arabia"

Queste le parole del presidente Atp Andrea Gaudenzi: "Questo è un momento di grande orgoglio per noi ed è il risultato di un percorso iniziato anni fa. L’Arabia Saudita ha dimostrato un impegno autentico verso il tennis, non solo a livello professionistico, ma anche nella crescita dello sport in generale. L’ambizione del Pif per il tennis è chiara, e crediamo che fan e giocatori rimarranno impressionati da ciò che arriverà. Rafforzare i nostri eventi sta guidando una crescita e una trasformazione senza precedenti del Tour, e siamo grati ai nostri partner Pif e Surj per aver contribuito a realizzare questa visione". Gli ha fatto eco il presidente di Surj Sports Investment (società interna al Pif) Bander Bin Mogren: "Portare un torneo Atp Masters 1000 in Arabia Saudita è un passo importante per il tennis nel nostro territorio e riflette il nostro impegno condiviso con Atp per la crescita dello sport a livello globale. Questo annuncio sottolinea l’ascesa dell’Arabia Saudita come destinazione di riferimento per lo sport di alto livello e rafforza la nostra ambizione di sostenere atleti, tifosi e l’intera comunità tennistica per molti anni a venire. Siamo orgogliosi di guidare questo progetto insieme ai nostri partner e di essere parte di un’eredità duratura per il tennis".

Tutti i Masters 1000

Questi i tutti i 1000 (categoria istituita nel 1990) attualmente attivi: