Sinner: "Non do mai nulla per scontato”. E incorona Cobolli: “Stagione incredibile, grande talento"

Jannik Sinner avanza a Vienna. Il numero 2 al mondo è uscito vincitore dal derby con Flavio Cobolli (al loro primo confronto in carriera) valido per l'accesso ai quarti di finale del 500 austriaco. Al Wiener Stadthalle, il 4 volte campione Slam si è imposto per 6-2, 7-6. Uno score che segue l'esordio vincente contro Daniel Altmaier (6-0, 6-2) e che restituisce il racconto di un match dominato dall'altoatesino nel primo parziale, a cui è seguito un secondo set senza nessun servizio strappato e in sostanziale equilibrio fino alla vittoria al tie-break. Al prossimo turno, Sinner ritroverà per la quarta volta nel 2025 e per l'ottava volta complessiva il kazako numero 15 Atp Aleksandr Bublik , che agli ottavi ha sconfitto a sua volta Francisco Cerundolo per 6-4, 6-2: appuntamento venerdì 24 non prima delle 17.30.

Sinner: "A Flavio auguro il meglio"

Queste le parole dell'azzurro, che quest'anno non ha risposto alla convocazione in Coppa Davis, al contrario del numero 22 Atp: "Flavio sta giocando una stagione incredibile, migliora di settimana in settimana. Era uno dei pochi italiani che non avevo mai affrontato, grande talento e grande lottatore. In certi momenti abbiamo giocato davvero bene. Ho avuto della palle break nel secondo set che non ho sfruttato, ma ho cercato di giocare con una bella mentalità nei momenti importanti del match. Auguro a Flavio il meglio per il resto della stagione. Non do mai nulla per scontato. Cerco di giocare il meglio che posso, vediamo che cosa succederà domani".