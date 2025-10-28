Paolini, ufficializzato il sorteggio delle Wta Finals: il gruppo della tennista azzurra

Eseguito il sorteggio del singolare femminile della Wta Finals in programma a Riyadh dal 1° all'8 novembre. L'azzurra Jasmine Paolini è stata inserita nel Gruppo Graf con Aryna Sabalenka (per la russa quinta partecipazione ale Finals con l’obiettivo di chiudere la stagione da numero uno del mondo per la seconda volta di fila), Coco Guaff (quarta partecipazione consecutiva per la statunitense di Atlanta, campionessa in carica, che ha chiuso la stagione al terzo posto nella Race: per lei due trofei “pesanti” come quelli del Roland Garros e del WTA 1000 di Wuhan) e Jessica Pegula (quarta partecipazione consecutiva alle Finals per l'americana di Buffalo che ha chiuso la stagione al quinto posto nella Race). Paolini è alla seconda partecipazione consecutiva al Masters e per il secondo anno di fila ha conquistato un posto sia in singolare che in doppio (con Sara Errani ). Anche se stavolta staccare il pass per Ryadh è stato un po' più complicato. Nell'altro gruppo Iga Swiatek , Amanda Anisimova , Elena Rybakina e Madison Keys .

Paolini: "Sono felice della mia stagione"

"Sono felice ogni volta che metto piede in campo. Mi sento bene". Lo ha detto Jasmine Paolini nell'intervista per la Wta alla vigilia della sua seconda partecipazione consecutiva alle Wta Finals in singolare e in doppio con Sara Errani. L'azzurra è l'unica presente in entrambe le specialità a Riyadh nelle ultime due edizioni del torneo. "A volte le cose non vanno come vorresti, ma allo stesso tempo devo ricordare a me stessa che questo era il mio sogno. Sto giocando al livello più alto, e ne sono felice - ha sottolineato - La scorsa stagione è stata davvero incredibile, straordinaria. Quest'anno non è stato facile giocare bene come nel 2024, ma credo di esserci riuscita, anche se forse con meno costanza. Ho vinto Roma, che per un’italiana è un sogno. Sono felice della mia stagione".

"Mi vedono sempre sorridere, ma non è così!"

"Penso che le persone a me più vicine credano che io abbia un’energia positiva - ha detto nell'intervista-confessione per la Wta - Mi vedono sempre sorridere, ma non è sempre così, onestamente sono anche un po’ pazza! Credo che i fan non lo sappiano… Forse dovrei mostrare un po’ di più la mia personalità, ma per ora teniamola segreta". Queste le parole della Paolini, la quale quando si guarda allo specchio, ha dichiarato, "vedo una persona che fa il massimo, che cerca di dare sempre il meglio. A volte funziona, a volte no ma la maggior parte delle volte sono orgogliosa di me stessa".