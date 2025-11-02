Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Masters 1000 di Parigi

PARIGI (Francia) - C’è una finale da vincere, un primato da riprendere, un team cui dedicare un nuovo successo, per farci pace dopo i “fuck” fioriti nei quarti di finale. E c’è anche un amico da salvare. Le finali nascondono insidie che ai numeri e alle classifiche non sempre è permesso evidenziare, ma stavolta le trappole per Jannik Sinner sono evidenti, e vanno oltre l’avversario da affrontare, quel Felix Auger-Aliassime che nel tabellone ha preso il posto dell’Alcaraz infiacchito. Il compito è di quelli tosti. Una domenica bestiale, una delle tante, che vale il primo posto in classifica e il quinto Masters 1000, oltre al 26° risultato utile consecutivo sul cemento indoor, che spingerà l'azzurro a farsi in due, a giocare per sé e per Musetti che attende una sua vittoria per continuare a sperare nell’aggancio alle Finals di Torino.