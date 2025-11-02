Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Masters 1000 di Parigi

PARIGI (Francia) - C’è una finale da vincere, un primato da riprendere, un team cui dedicare un nuovo successo, per farci pace dopo i “fuck” fioriti nei quarti di finale. E c’è anche un amico da salvare. Le finali nascondono insidie che ai numeri e alle classifiche non sempre è permesso evidenziare, ma stavolta le trappole per Jannik Sinner sono evidenti, e vanno oltre l’avversario da affrontare, quel Felix Auger-Aliassime che nel tabellone ha preso il posto dell’Alcaraz infiacchito. Il compito è di quelli tosti. Una domenica bestiale, una delle tante, che vale il primo posto in classifica e il quinto Masters 1000, oltre al 26° risultato utile consecutivo sul cemento indoor, che spingerà l'azzurro a farsi in due, a giocare per sé e per Musetti che attende una sua vittoria per continuare a sperare nell’aggancio alle Finals di Torino.
Sinner-Auger Aliassime: diretta tv e streaming
La sfida tra Sinner e Auger-Aliassime, valida per la finale del Masters 1000 di Parigi, è in programma oggi a La Défense Arena di Parigi alle 15:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv via satellite su Sky Sport Uno(201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Sinner-Auger Aliassime, i precedenti
Sinner ed Auger-Aliassime si sono affrontati a livello Atp 5 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 2-2 (una partita non si giocò). Jannik si è aggiudicato l'ultima sfida quando vinse in quattro set nella semifinale degli Us Open. I pecedenti
- 2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime 6-1, 6-2
- 2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime 2-6, 7-6, 6-1
- 2024 - Madrid (QF): Auger-Aliassime (forfait Sinner)
- 2025 - Cincinnati QF): Sinner 6-0, 6-2
- 2025 - US Open (SF): Sinner 6-1, 3-6, 6-3, 6-4