Sinner, visite a casa Juve e niente allenamenti: prima giornata a Torino verso le Atp Finals

Jannik Sinner è già a Torino. Il numero 1 del mondo ha raggiunto ieri sera intorno alle 23 il capoluogo piemontese, pronto per le Nitto Atp Finals 2025, in programma alla Inalpi Arena dal 9 al 16 novembre. Prima di lui sono arrivati i due statunitensi Ben Shelton e Taylor Fritz . Oggi entrambi, sottolinea Supertennis, si alleneranno al Circolo della Stampa-Sporting, come l'uomo di casa, il torinese Andrea Vavassori , che giocherà le Finals di doppio con Simone Bolelli . Stati Uniti che non portavano due giocatori alle finali in singolare dal 2006, anno in cui parteciparono Andy Roddick e James Blake .

Sinner e il duello con Alcaraz

Sinner, accolto dal coach Darren Cahill, si godrà una giornata di riposo. Alle 8 di questa mattina si è diretto al J Medical per alcune visite, mentre alle 14 è atteso all'Istituto oncologico di Candiolo per incontrare pazienti ed equipe medica. Ci sarà tempo per iniziare gli allenamenti a Torino, dove proverà a confermare il titolo vinto un anno fa, diventando il primo italiano nell'albo d'oro delle Finals. Un torneo in cui fino al 2015 nessun azzurro aveva mai vinto una partita, né in singolare né in doppio. Jannik arriva a questo appuntamento forte del bis di successi Vienna-Parigi e del ritorno al vertice del ranking ATP. Carlos Alcaraz, scivolato al n.2 ma primo nella race e del seeding, proverà a rifarsi dal ko prematuro al primo turno di Parigi, anche se alle Finals non è mai andato oltre le semifinali. Da regolamento i due non potranno affrontarsi nella prima fase: l'italiano capiterà in un girone e lo spagnolo nell'altro. Lo stesso procedimento vale per il n.3 e il n.4; per il n.5 e il n.6; per il n.7 e il n.8.

Da Djokovic a Musetti

Intanto Novak Djokovic sarà presente a Torino, come confermato dal presidente della Fitp, Angelo Binaghi. Il serbo non era sicuro di partecipare, e a questo punto mette alle strette Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, i due tennisti che si stanno contendendo l'ultimo posto disponibile (entrambi sarebbero andati a Torino in caso di forfait di Nole). Al momento sarebbe qualificato il canadese, grazie alla finale di Parigi che gli ha fruttato il balzo all'ottavo posto della race con 3845 punti, scavalcando Musetti (3685). Tuttavia Aliassime, dopo aver perso l'ultimo atto del Masters 1000 parigino contro Sinner, ha dichiarato che non giocherà l'Atp 250 di Metz, in corso questa settimana e nel quale si era inizialmente iscritto. Occasione da cogliere al volo per Musetti, impegnato ad Atene: il carrarino staccherà il pass per le Finals solo in caso di vittoria del torneo in Grecia. Qualsiasi altro risultato premierebbe Auger.