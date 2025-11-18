Sinner vuole il sogno proibito del Tennis: Cahill resta per una cosa sola, l'impresa più grande

È un fatto, riguardo al tennis di Sinner, coach Cahill non ha molti dubbi : «Credo si adatti bene a tutte le superfici, lente, veloci o medie. Ovviamente la terra sarà, per noi, uno dei grandi obiettivi della prossima stagione. Continueremo a lavorarci, per migliorare il suo tennis su quella superficie». Ci crede anche Vagnozzi: «Abbiamo a che fare con un campione che ci mette sempre il cento per cento, e ci sentiamo in dovere di dare anche noi il nostro massimo. Quando Jannik riesce a chiudere con il sorriso un match come la finale di domenica, e una stagione lunga e per certi versi travagliata come questa del 2025, anche noi, e tutto il Team, proviamo un’emozione fortissima». «È stata una grande vittoria di squadra», dicono insieme i due coach. Ma si può fare di più…

Così, mentre Sinner si sente (finalmente) in vacanza, e “con le sue dita celesti nell’aria, trasmette messaggi d’auguri in tutte le lingue del mondo” (cit, De Gregori… perdonatemi ma non posso farne a meno), già prende forma il suo 2026, che sarà di lotta e di governo, con gli obiettivi sempre più alti: salire di quei punti che servono per acciuffare Alcaraz in classifica, tornare numero uno sfruttando i tre mesi senza risultati che lo attendono da febbraio a fine aprile (con i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, che hanno portato sempre semifinali e vittorie), e poi tentare la conquista della terra rossa, che vuol dire vincere al Roland Garros.

Nel breve, finita la vacanza “segreta” – su qualche spiaggia da capogiro, e ritorno in montagna per una sciatina – con Laila Hasanovic, che subito dopo la vittoria alle Finals ha ricevuto abbraccio e carezza, non ancora il bacio che i fotografi attendevano (ma piace tanto a mammà, si sente dire in giro), l’appuntamento con lo staff è per un dicembre di lavoro duro tra Montecarlo e Dubai, poi la partenza per l’Australia con tappa a Seul, il 10 gennaio, per una nuova esibizione con Alcaraz, alla vigilia degli Open d’Australia in programma dal 18. E Alcaraz? Non dovrà anche lui resettare qualcosa nel suo gioco, per rimettersi alla pari (in gran parte già lo è) con Sinner? «Tu mi servi», gli ha detto Jannik, «perché noi siamo atleti, e abbiamo bisogno di condividere la nostra vita con le persone che ci stanno vicine». È un complimento? Diciamo di sì, ma non saprei immaginare che cosa abbia pensato Carletto, nel sentirlo. Potrei farlo fosse stato un romano… «E me lo vieni pure a dire, ma anvedi questo!».