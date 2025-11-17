Quando torna in campo Sinner e quando può tornare numero uno: il calendario

Jannik Sinner ha concluso il suo 2025 con la spettacolare sfida andata in scena alle ATP Finals contro Carlos Alcaraz , dalla quale l'altoatesino è uscito vincitore col punteggio di due set a zero. Con lo storico successo, il numero due è riuscito a bissare il successo dello scorso anno - sempre a Torino -, dove in finale ha battuto lo statunitense Taylor Fritz . All'indomani della grande vittoria che ha visto Jannik protagonista, però, la voglia di rivederlo sul terreno di gioco si fa già sentire. Il tennista azzurro non prenderà parte alla Coppa Davis , motivo per cui risulta necessario fare chiarezza su quella che sarà la prima occasione utile per poter rivedere Sinner con la racchetta tra le mani: la prima gara sarà sicuramente quella del prossimo 10 gennaio con il tennista azzurro che, fatalità, sfiderà proprio Carlos Alcaraz in Corea del Sud, a Seoul (capitale del paese), con i due che si affronteranno all'Incheon Inspire Arena. La sfida non inciderà, ad ogni modo, sul punteggio ATP, in quanto si tratterà di una gara singola tra i primi due al mondo e non di un torneo ufficiale del circuito ATP.

Sinner: il primo torneo del 2026

Il numero due del ranking ATP potrà tornare a competere per riconquistare il primato nella classifica mondiale sempre a gennaio 2026, con Jannik che scenderà in campo per l'Australian Open dopo aver vinto a Melbourne nel 2024 e nel 2025. Proprio per rendere al meglio nel torneo australiano - la cui data d'inizio è fissata il 12 gennaio, con i 'top' che inizeranno il torneo qualche giorno più tardi -, Sinner ha annunciato il forfait dalla Coppa Davis, puntando a riconquistare il titolo di numero uno al mondo, attualmente nelle mani dell'amico-rivale Carlos Alcaraz. La prima partita di Sinner all'Australian Open, in ogni caso, da calendario dovrebbe essere in programma il 18 gennaio, con la finale che si disputerà l'1 febbraio.

Gli altri tornei del nuovo anno

L'Australian Open sarà soltanto il primo di una lunga sfilza di tornei ufficiali a cui il tennista azzurro potrebbe potenzialmente prendere parte per cercare di scalzare Alcaraz dal trono dei primi. Soltanto a febbraio i tornei ATP che si disputeranno sono: Buenos Aires, Dallas, Rotterdam, Delray, Doha, Rio de Janeiro, Acapulco, Dubai e Santiago. Ovviamente non è stato ancora reso noto da Jannik i tornei a cui prenderà parte nel nuovo anno, ma una cosa è certa: l'azzurro cercherà in tutti i modi di tener testa ad Alcaraz, con quest'ultimo che ha lanciato la sfida a Sinner così: "E' stato un grande anno, ora è il momento di riposarti. Prepariamoci bene per il 2026, ci vediamo l'anno prossimo".