Cobolli, la grande bellezza della sua maglia azzurra  

"Quando la indosso, mi trasformo. Ho sempre sognato di giocare in Nazionale". Le parole di Flavio sono un moltiplicatore di entusiasmo per l'Italia in Davis
Xavier Jacobelli
2 min
ItaliaCobolliCoppa Davis
Cobolli, la grande bellezza della sua maglia azzurra  © APS

Flavio Cobolli, 23 anni, romano, romanista, innamorato dell'azzurro, N.22 nel ranking Atp, ha lasciato soltanto quattro game a Filip Misolic, chiudendo il conto con l'Austria dopo la vittoria di Berrettini e portando l'Italia in semifinale di Coppa Davis. Promosso numero uno azzurro sul campo, in assenza di Sinner e Musetti, Cobolli ha conquistato subito il pubblico di Bologna sia per il 6-1, 6-3 che, in poco più di un'ora di gioco, gli ha consentito di imporsi sia per le parole che ha pronunciato dopo il successo.

Entusiasmo 

Sono un autentico moltiplicatore di entusiasmo: "Per me, la Coppa Davis conta più di qualsiasi cosa. Ovviamente, Siner ci manca e ci manca anche Musetti. Ma siamo una squadra molto forte. Giocare con questi colori, con questa maglia e il nome dietro la schiena per me è un'emozione indescrivibile. Darò sempre tutto e, se ci sarà bisogno, anche di più". In semifinale, il Belgio aspetta l'Italia. Nel Belgio c'è Zizou Bergs: l'anno scorso, sempre a Bologna, battè Flavio all'esordio assoluto in Davis. C'è un tempo per tutto, anche per la rivincita. Indossando la grande bellezza di una maglia azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

