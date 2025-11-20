Cobolli, la grande bellezza della sua maglia azzurra  

Flavio Cobolli, 23 anni, romano, romanista, innamorato dell'azzurro, N.22 nel ranking Atp, ha lasciato soltanto quattro game a Filip Misolic, chiudendo il conto con l'Austria dopo la vittoria di Berrettini e portando l'Italia in semifinale di Coppa Davis. Promosso numero uno azzurro sul campo, in assenza di Sinner e Musetti, Cobolli ha conquistato subito il pubblico di Bologna sia per il 6-1, 6-3 che, in poco più di un'ora di gioco, gli ha consentito di imporsi sia per le parole che ha pronunciato dopo il successo.