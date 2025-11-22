Italia-Spagna, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Davis

BOLOGNA - Nonostante i forfait di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , Italia e Spagna hanno raggiunto la finale della Coppa Davis . Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri , vanno a caccia di un tris storico dopo i successi a Malaga nelle ultime due edizioni. In caso di nuova affermazione, l’Italia diventerebbe la prima Nazionale in assoluto dall’eliminazione del challenge round a vincere per tre anni di fila l’insalatiera. A guidare fin qui la selezione campione in carica Matteo Berrettini e Flavio Cobolli , vincitori dei due singolari contro Austria e Belgio battendo rispettivamente Rodionov e Collignon e Misolic e Bergs . La Spagna , invece, non vince la manifestazione tennistica per nazionali dal 2019 quando, trascinata da un super Rafa Nadal, mise in bacheca la sua sesta insalatiera. Dopo aver rischiato l'eliminazione con la Danimarca a Marbella, la squadra iberica per avere la meglio su Repubblica Ceca e Germania ha avuto bisogno del punto decisivo dei doppisti Granollers e Martinez .

Dove vedere la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna

La finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna è in programma domenica 23 novembre a partire dalle ore 15 alla Super Tennis Arena di Bologna Fiere e sarà visibile in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre o 224 di Sky) e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma SuperTenniX e su Rai Play.

I precedenti tra Italia e Spagna

In totale sono 13 i precedenti tra Italia e Spagna, con gli azzurri avanti sette a sei. Di seguito tutte le sfide in Coppa Davis.

1932 – R2 Zona Europa: Italia b. Spagna 4-1

1954 – R2 Zona Europa: Italia b. Spagna 5-0

1959 – F Zona Europa: Italia b. Spagna 4-1

1963 – R2 Zona Europa: Spagna b. Italia 4-1

1968 – F Zona Europa A: Spagna b. Italia 3-2

1973 – SF Zona Europa B: Italia b. Spagna 3-2

1977 – F Zona Europa B: Italia b. Spagna 3-2

1992 – R1 Gruppo Mondiale: Italia b. Spagna 4-1

1994 – R1 Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 4-1

1997 – QF Gruppo Mondiale: Italia b. Spagna 4-1

2000 – R1 Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 4-1

2005 – Qualificazioni Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 3-2

2006 – Qualificazioni Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 4-1

