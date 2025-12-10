Alcaraz negli Usa si diverte ma rischia. Sinner suda ad Abu Dhabi

Un inizio di dicembre con due esibizioni americane per Carlos Alcaraz . Prima il murciano è stato il personaggio da tutti atteso del torneo nel New Jersey , che ha visto impegnati anche i giocatori di casa Frances Tiafoe, Jessica Pegula e Amanda Anisimova. Poi si è spostato a Miami dove ha incontrato per la prima volta il brasiliano Joao Fonseca. Ma andiamo per ordine. Nella prima delle sfide americane, quella contro Tiafoe , Alcaraz ha dovuto inchinarsi alla racchetta di casa. Dopo aver perso il primo set 6-3 , nel secondo si è rifatto restituendo ugual moneta al rivale di giornata. Al match tie-break è stato però Tiafoe ad avere la meglio 10-7 . Come l’esibizione vuole non sono mancati momenti di spettacolo e divertimento che hanno saputo esaltare il pubblico presente al Prudential Center. L’iberico si è riscattato nel match di doppio misto, vinto 10-8 a fianco di Jessica Pegula e contro il tandem Tiafoe-Anisimova. Cambio di scena, rapido, e cambio di risultato. Alcaraz ha infatti sconfitto Fonseca , da molti e in prospettiva considerato il possibile terzo incomodo alle sue spalle e a quelle di Jannik Sinner. Carlos ha superato Fonseca nell'esibizione al loanDepot Park di Miami, lo stadio della squadra di baseball dei Marlins. Si è imposto 7-5 2-6 10-8 recuperando dallo 0-5 nel match tie-break . Nel programma anche una sfida di singolare femminile, vinta da Amanda Anisimova per 6-2 7-5 su Jessica Pegula e un doppio misto con formula agile conquistato da Alcaraz e Pegula per 10-8 su Fonseca e Anisimova.

Ronaldo in tribuna per guardare Alcaraz

Così a caldo i protagonisti: "È stato davvero speciale giocare con Joao - ha detto il n° 1 ATP -. Non avevo mai giocato contro di lui. E non ero mai sceso in campo in uno stadio di baseball prima. È stato unico tornare a Miami e giocare davanti a queste persone speciali. Portano sempre una grande energia". Fonseca, che proprio a Miami ha dato vita a una delle migliori partite del 2025 contro Alex De Minaur, ha contribuito allo spettacolo. "Sono quasi riuscito a batterlo - ha detto al pubblico -. È un piacere giocare qui. È un piacere averlo fatto contro Carlos, anche nel doppio misto". Presenti sulle tribune anche grandi campioni del calcio come Ronaldo, uno dei migliori attaccanti di sempre che in Italia ha giocato nell'Inter e nel Milan, e gli spagnoli Sergio Busquets e Jordi Alba. Ex del Barcellona, hanno da poco vinto il campionato USA con l'Inter Miami, la squadra in cui gioca anche Leo Messi, uno dei calciatori più vincenti di sempre, e hanno annunciato l'addio al calcio. "Tifo per il Real Madrid, ma ho il massimo rispetto per quello che hanno fatto per i loro club e per la nazionale - ha detto Alcaraz, come riporta il Miami Herald -. Sapere che sono qui per vedermi giocare è fonte di ispirazione".

Sinner ad Abu Dhabi prepara il 2026

Jannik Sinner ha invece vissuto un fine settimana speciale con la Formula 1 ad Abu Dhabi, nel Gran Premio che ha chiuso la stagione dei motori sulle quattro ruote. Lo ha fatto insieme alla fidanzata e al suo staff arrivando da Dubai dove da alcuni giorni ha iniziato la preparazione e gli allenamenti in vista del 2026 e ieri è stato raggiunto anche da Darren Cahill che ha deciso di restare con l’italiano e non lasciare il tennis. La sua prima uscita tennistica è prevista il 10 gennaio prossimo in esibizione contro Alcaraz in Corea del Sud. Ha ripreso ad allenarsi anche Lorenzo Sonego presso l’Accademia di Rafa Nadal a Maiorca, con al fianco Vincenzo Santopadre.

