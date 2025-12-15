Alcaraz si traveste da ultrà, Djokovic amplia lo staff: Sinner, ecco i tuoi rivali

Carlos Alcaraz è uno sportivo a tutto tondo e il calcio è una delle sue grandi passioni. Il suo è un tifo speciale che si concentra su due squadre, il Real Madrid e quella della città in cui è nato, il Real Murcia. Due realtà molto diverse, con la prima che domina o quasi il mondo di settore e la seconda impegnata a lottare nella terza serie iberica. Quando Carlitos è a casa va allo stadio a sostenerla, come accaduto due giorni fa, al freddo e sulle tribune del “Nuevo Condomina”, contro il Sabadell. Nonostante la sconfitta per 0-1, il Real Murcia rimane al quarto posto in classifica e in lotta per la promozione in Liga2, serie che non frequenta più dalla stagione 2013-2014. Il murciano ha chiuso il 2025 al n. 1 Atp e ha visto i due coach che lo seguono, Ferrero e Lopez, aggiudicarsi il premio di migliori allenatori dell’anno. Samu Lopez si è subito integrato nello staff: "È stato tutto facile perché i risultati sono stati positivi. Conosco Juan Carlos da quando aveva dieci anni e Carlos fin dai suoi primi passi all'Accademia (Ferrero Tennis Academy). L'ambiente di lavoro è stato molto 'easy' perché ci conosciamo da sempre e abbiamo capito di cosa aveva bisogno Carlos. Forse ho apportato freschezza perché Juan Carlos è con lui da sette anni, mentre io sono arrivato di recente. Entrambi abbiamo contribuito allo stesso modo, ma in maniera differente. Abbiamo insistito sull'importanza della gioia nel lavoro". "Il nostro compito – ha concluso Lopez - è mantenere viva la sua ambizione. Conoscendo Carlos, non sarà un problema, ma non dobbiamo accontentarci di quanto ha già ottenuto".