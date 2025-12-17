Sinner, Paolini ed Errani campioni del mondo: l'ITF incorona il tennis azzurro

La stagione di Sinner

Sinner, primo campione del mondo in singolare maschile per due anni di fila dopo Novak Djokovic (2011-2015), nel corso della stagione è diventato il primo italiano campione a Wimbledon in singolare, ha vinto l'Australian Open e le Nitto ATP Finals per il secondo anno di fila. A 23 anni e 163 giorni, è il più giovane a vincere almeno due volte l'Australian Open dai tempi di Jim Courier, campione nel 1992 e 1993 e l'undicesimo giocatore nell'era Open a trionfare per due anni di fila nel torneo. Grazie a questi risultati è oggi l'italiano con più titoli Slam all'attivo in singolare nella storia del tennis, maschile e femminile. Negli Slam è arrivato in finale al Roland Garros, la più lunga nella storia del torneo, e allo US Open, perse sempre contro Carlos Alcaraz. Ha vinto anche il Masters 1000 di Parigi, per la prima volta in carriera, e gli ATP 500 di Pechino e Vienna. Ha raggiunto complessivamente le 66 settimane da numero 1 del mondo.

I successi di Errani e Paolini

Errani e Paolini, che hanno iniziato a giocare insieme dopo il Roland Garros del 2023, nel 2025 hanno trionfato a Parigi, hanno vinto altri tre WTA 1000, compresi gli Internazionali BNL d'Italia, e trascinato la nazionale azzurra al secondo trionfo consecutivo in Billie Jean King Cup. Al Roland Garros Sara e Jasmine hanno dominato dominano Azaranka/Routliffe, Sun/Yan, Haddad Maia/Siegemund, V.Kudermetova/Mertens e in semifinale Mirra Andreeva/Shnaider, a cui hanno lasciato solo un game. Nella sfida per il titolo concedono un set a Danilina/Krunic festeggiano il primo trofeo Slam, l’ottavo complessivo. Memorabile il trionfo al Foro Italico, un torneo ancor più speciale per Paolini, campionessa anche in singolare: è solo la seconda a completare la doppietta in un WTA 1000 dopo Zvonareva a Indian Wells nel 2009. Alle Billie Jean King Cup Finals a Shenzhen Paolini ha vinto tutti i suoi tre match di singolare. Per arrivare in finale, diventa decisivo l'unico doppio giocato da Jas e Sara Errani, nella semifinale contro le ucraine Marta Kostyuk e Lyudmyla Kichenok, battute 6-2, 6-3. Un trionfo di squadra, per una coppia che ha fatto sognare tutta Italia. Il loro legame diventerà ancora più intenso l'anno prossimo perché Errani entrerà anche nello staff di Paolini per curare la parte tattica. In questo, ha detto la toscana a Che tempo che fa, "lei è di un altro livello". Ma continueranno anche a giocare insieme nel circuito. "Avevo detto che avrei firmato di smettere se avessi vinto una medaglia - ha detto Errani - ma stiamo andando talmente bene che è difficile smettere".