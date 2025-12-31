Sinner, l’ex Panichi a sorpresa: “I suoi tre mesi di squalifica uno dei momenti più belli”

Le parole di Panichi

Marco Panichi, però, 'chiude un occhio' sul vincolo contrattuale poco più tardi: "Una cosa credo di poterla dire: i tre mesi della sua squalifica sono stati uno dei momenti più belli della mia vita professionale. Abbiamo lavorato a fondo, sempre divertendoci e scambiando molte cose con grande rispetto". Il 61enne preparatore atletico, che in passato ha lavorato anche con Novak Djokovic, stupisce quando gli viene chiesto quali siano stati i migliori atleti con cui ha collaborato: "Il tennista deve essere come un bravo decatleta, non troppo resistente o esplosivo, una via di mezzo. Novak e Jannik sono fisicamente i più adatti. Ma a livello di capacità atletiche, Fognini era impressionante. Come Rune: non puoi ‘fregarlo' con una smorzata. È un piacere vedere come si muove Jasmine Paolini: ha una forza incredibile. Le gambe di Iga Swiatek sono le migliori del circuito. Pure Emma Navarro ha grandi potenzialità". Chiosa sul doping: "È un gran pericolo: moralmente, e per le ripercussioni sul fisico degli atleti. Ma nel tennis ci sono così tanti controlli che stento a credere che qualcuno possa truccare le carte. Meglio lavorare sodo, ogni giorno. Con la fantasia. E il sorriso".