Sinner è arrivato a Seul, accoglienza da star per Jannik: grande attesa per la sfida con Alcaraz

Riparte da Seul, in Corea del Sud, il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due straordinari tennisti che stanno dominando la classifica mondiale e i principali tornei internazionali si danno appuntamento per un’esibizione prestagionale, in programma sabato 10 gennaio. Una rivalità destinata a durare anche per tutto il 2026 e che vedrà di fronte l’italiano e lo spagnolo, rispettivamente numero due e uno del mondo, in una sfida dai contenuti tecnici elevatissimi. Un confronto che promette spettacolo e che permetterà a Sinner e Alcaraz di affinare la preparazione in vista dei primi tornei dell’anno, a partire dal primo Slam in Australia vinto nelle ultime due edizioni dal campione altoatesino.