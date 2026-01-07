Sinner è arrivato a Seul, accoglienza da star per Jannik: grande attesa per la sfida con Alcaraz

Riparte da Seul, in Corea del Sud, il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due straordinari tennisti che stanno dominando la classifica mondiale e i principali tornei internazionali si danno appuntamento per un’esibizione prestagionale, in programma sabato 10 gennaio. Una rivalità destinata a durare anche per tutto il 2026 e che vedrà di fronte l’italiano e lo spagnolo, rispettivamente numero due e uno del mondo, in una sfida dai contenuti tecnici elevatissimi. Un confronto che promette spettacolo e che permetterà a Sinner e Alcaraz di affinare la preparazione in vista dei primi tornei dell’anno, a partire dal primo Slam in Australia vinto nelle ultime due edizioni dal campione altoatesino.
Accoglienza da star
Accoglienza da star per Jannik Sinner a Seoul, dove sabato mattina affronterà Carlos Alcaraz nello 'Hyundai Card Super Match'. Tanti i tifosi che hanno fermato l'azzurro in aeroporto per chiedergli un autografo. Poi l'altoatesino ha ricevuto in dono anche un mazzo di fiori bianchi. L'esibizione in Corea del Sud, primo confronto del 2026, sebbene non ufficiale, tra i primi due giocatori del mondo, è il prologo di una stagione che si prospetta cruciale per entrambi. Sinner, infatti, punta a riprendersi lo scettro di numero 1 del mondo. Alcaraz, invece, affronterà il primo anno nel circuito senza avere accanto Juan Carlos Ferrero come coach dopo la rottura annunciata prima di Natale