Sinner, le prove di Australian Open vanno bene: Auger Aliassime ko in tre set

Il campione altoatesino vince il match esibizione contro il canadese. Tra lunedì e martedì l'esordio con Gaston
3 min
Sinner, le prove di Australian Open vanno bene: Auger Aliassime ko in tre set© APS

Jannik Sinner è pronto per gli Australian Open. Il campione azzurro ha battuto Felix Auger-Aliassime in tre set al super tie-break in un match di esibizione sulla Rod Laver Arena. Si trattava dell'ultimo test del numero due del ranking Atp prima del debutto agli Australian Open, che sarà tra lunedì e martedì contro Gaston: 6-4, 4-6, 10-4 il risultato per l'altoatesino contro il canadese in due ore di gioco. Sinner, dopo aver vinto il primo set, non è riuscito a sfruttare ben 7 palle break nel secondo parziale, perdendolo a sorpresa, ma poi si è riscattato al super tie-break lasciando appena 4 punti all'avversario.

Le parole di Sinner

"Sono contento di ripartire da Melbourne, dall'Australian Open che è un torneo speciale per me". Lo ha detto a Supertennis Sinner in occasione del media day alla vigilia del primo Slam della stagione. Due volte campione in carica, l'azzurro potrebbe diventare il quarto giocatore a trionfare per tre anni di fila nella storia del torneo in singolare maschile dopo Jack Crawford (1931-33), Roy Emerson (1963-67) e Novak Djokovic (2011-13, 2019-21). Ci arriva convinto e rilassato. "La cosa più bella per me è stata trascorrere il Natale a casa, e il Capodanno a Monaco con i miei amici Antonio Giovinazzi, Giulio Ciccone e le loro famiglie. E' stata proprio una bellissima serata" ha detto. Pensando ad Alcaraz ed al cambio di allenatore avvenuto nel mese scorso, Sinner ha aggiunto: "Anche io ci sono passato, capisco delle motivazioni, ma poi ognuno ha motivazioni un po' diverse. Carlos sa e saprà benissimo quello che fa bene per lui".

Australian Open, si parte

I match in programma per domenica sono tutti riconducibili alla parte alta del tabellone, sia al maschile che al femminile. Sulla Rod Laver Arena, il programma è quello dei giorni migliori. Dopo Paolini, in campo ci sarà Alexander Zverev (n.3) contro Gabriel Diallo. Nella sessione serale (mattinata italiana), invece, grande attesa per l'esordio dei due n.1: Aryna Sabalenka sfida Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, e Carlos Alcaraz sfida Adam Walton. In attesa di orari ben precisi, è già certo che i restanti match della parte alta - tra i quali Matteo Berrettini contro Alex De Minaur (n.6) e Matteo Arnaldi contro Andrey Rublev (n.13) - si disputeranno lunedì. Tra lunedì stesso e martedì, invece, si potranno vedere i match della parte bassa, incluso l'esordio di Jannik Sinner (n.2) contro Hugo Gaston, o quello di Lorenzo Musetti (n.5) contro Raphael Collignon. Insieme a loro, anche Luciano Darderi (n.22), Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Luca Nardi, Francesco Maestrelli e l'unica altra italiana nel tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

