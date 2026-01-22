Jannik Sinner avanza al terzo turno. Alla Rod Laver Arena, il campione in carica all’Australian Open supera in scioltezza il padrone di casa numero 86 Atp James Duckworth con lo score finale 6-1, 6-4, 6-2.. Un risultato che segue il successo all’esordio su Hugo Gaston e che consente al numero 2 al mondo di continuare nella difesa del titolo. Il 4 volte campione Slam raggiunge così Eliot Spizzirri , che dopo avere battuto all'esordio Joao Fonseca , ha avuto la meglio su Yibing Wu , sconfitto in 5 set (6-2, 6-4, 6-7, 4-6, 6-3). I due si affronteranno per la prima volta in carriera all’appuntamento di sabato 24 gennaio.

Sinner: "Le migliori palle corte sono quelle di Alcaraz"

Queste le parole dell'azzurro, che non ha mancato di riconoscere i meriti dell'avversario e l'"onestà" del pubblico della Rod Laver Arena, guadagnandosi così gli applausi dei presenti: "È stato un match difficile, sono contento di essere al prossimo turno. Ho risposto bene e servito bene. Sono contento della mia performance. Lui ha avuto tante complicazioni con gli infortuni e sono contento di vederlo di nuovo ad alti livelli. Ringrazio anche il publico australiano che è stato molto onesto. La preparazione? Mi sento davvero bene. Dipende poi dalla partita e da quanto sto in campo e in base a quello decidiamo cosa fare in palestra il giorno dopo. Sono contento di quanto lavoro abbiamo fatto. Il mio corpo e la mia mente stanno molto bene in questo momento. Non c’è modo migliore di iniziare la stagione in un torneo per me speciale. Sulla palla corta col rovescio dobbiamo lavorare un po perché non arriva a rete. Lavorerò con quel ragazzo Simone (Vagnozzi, ndr) anche se ha perso al secondo turno del 1 Point Slam. Prepariamo le partite nel miglior modo possibile e cerchiamo sempre di mettere qualcosa in più. Chi ha la migliore palla corta? Sicuramente Alcaraz. Ma anche Gaston al primo turno. Spizzirri? L’ho guardato, anche lo scorso anno. È molto aggressivo e serve bene. Ho visto la sua partita. Vediamo cosa succederà. Non abbiamo mai giocato contro".

Finisce qui! Sinner al 3º turno dell’Ao!

Duckworth batte un colpo e tiene la battuta a zero. Sinner risponde pareggiando i conti e portandosi a un break dal match. Ma al 7º gioco il padrone di casa resta aggrappato all’incontro grazie alla risposta fuori giri dell’azzurro. Poi, il campione in carica tiene a zero la battuta e chiude i conti con il 18º ace del match: 6-1, 6-4, 6-2 il finale.

Sinner in fuga: 4-0

Sinner fugge verso il terzo turno. L’azzurro guadagna due palle break, ma Duckworth le annulla entrambe e trascina il gioco ai vantaggi, dove è costretto a cedere il servizio a causa di un doppio fallo. Poi, il n.86 Atp prova ad arrestare la fuga con una palla break. Il game si decide però ai vantaggi, dove dopo altre palle break per il padrone di casa, il campione in carica consolida i 2 break di vantaggio.

Break, ace, servizio: 2-0

Sinner guadagna rapidamente 2 palle break. Duckworth fa allora la voce grossa e con il 7º ace trascina il gioco ai vantaggi, dove è poi costretto a cedere il servizio. Il n.2 al mondo tiene poi la battuta e consolida il break di vantaggio mettendo a bilancio l'ace numero 14.

Riprende il match

Al via il terzo parziale. Sinner a un set dal terzo turno. Serve l'australiano.

A Sinner il 2º set!

L’australiano resta aggrappato al set difendendo il servizio grazie a 3 palle break annullate. Poi, l’azzurro tiene la battuta e archivia il secondo parziale dopo 1 ora 10 minuti di gioco: 6-1, 6-4 lo score.

Break consolidato: 5-3

Dritto al centro ed errore in risposta di Duckworth. Così Sinner strappa il servizio all’australiano e guadagna il primo break di vantaggio in questo secondo parziale. L’azzurro aumenta il carico di pressione e difende poi il servizio a 30. Resta la bella discesa a rete dell’australiano, che serve ora per restare aggrappato al set.

Pressione Sinner: 3-3

Grido di liberazione di Duckworth, che scarica la pressione esultando sulla risposta fuori giri di Sinner annullando poi 3 palle break: l’australiano difende il servizio ai vantaggi. L’azzurro riparte allora con un altro ace e sale rapidamente sul 40-0. Il n.86 risponde in scioltezza e rientra nel game, ma il defending champion lo imprigiona nel rovescio costringendolo all’errore che vale il 3-3.

Duckworth cresce, Sinner risponde: 2-2

Duckworth migliora la percentuale di prime in campo e tiene il servizio. Sinner pareggia allora i conti difendendo la battuta a forza di ace (10-3 dopo 11 giochi).

Sinner cancella una palla break! 1-1

Duckworth muove il punteggio e difende a 30 il servizio nel primo gioco del secondo parziale. Il padrone di casa trascina poi il game ai vantaggi guadagnando la prima palla break, salvo poi sbagliare nella risposta. Segue il 9º ace di Sinner e la prima vincente che vale la difesa del servizio.

Riprende il match

Al via il secondo parziale: Sinner avanti per 6-1, Duckworth al servizio.

Sinner chiude il set!

L'azzurro domina il primo parziale: 6-1 in 26 minuti!

Doppio break Sinner! 5-1

Difeso il break di vantaggio, Sinner alza i giri motore e strappa ancora una volta il servizio all’australiano, che da parte sua mette in campo pochissime prime. Il campione azzurro serve ora per il set.

Break Sinner! 3-1

Sinner si fa strada con 4 ace e difende la battuta. L’azzurro guadagna poi le prime palle break e strappa il servizio con uno scambio pressante finalizzato con un rovescio vincente.

Sinner-Duckworth: 1-1

Avvio di gara in discesa per Sinner, che tiene il servizio a 15: gran risposta dell’austrliano. L’azzurro archivia poi il primo gioco con un’altra prima vincente. Poi, è il n.86 Atp a difendere la battuta ai vantaggi, con il campione in carica che fatica a cambiare ritmo.

Inizia il match!

Al via il primo set: Sinner al servizio.

Via al riscaldamento

Fatto il suo ingresso ingresso in campo, Sinner ha vinto il sorteggio e scelto di servire. Ora via al riscaldamento.

Sinner-Duckworth: i precedenti

Sinner e Duckworth si affronteranno per la 4ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta due successi per l'azzurro. Queste le sfide passate:

2021, Sofia, quarti di finale, Sinner b. Duckworth 7-6, 6-4.

b. Duckworth 7-6, 6-4. 2021, Canada Open, 32esimi, Duckworth b. Sinner 6-3, 6-4.

b. Sinner 6-3, 6-4. 2020, Colonia 2, 32esimi, Sinner b. Duckworth 6-1, 6-2.

Sinner-Duckworth: a breve l'inizio del match

Manca poco all'ingresso in campo del 4 volte campione Slam e del padrone di casa numero 86 Atp.

Sinner-Duckworth: diretta e dove vederla

L'incontro tra Sinner e Duckworth è in programma alle ore 9 italiane di giovedì 22 gennaio. È possibile assistere all'evento su Eurosport, canale accessibile sulle piattaforme streaming Discovery+, Hbo Max, Dazn, TimVision e Prime Video.