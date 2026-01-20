Diretta Sinner-Gaston: Australian Open, l'esordio di Jannik negli Slam. Risultato in tempo reale

Primo italiano in vetta al ranking, primo italiano a prendersi Wimbledon in 148 anni della competizione, primo italiano di sempre per numero di Major. Questi e altri record - non solo nazionali - si sono succeduti nelle ultime due storiche stagioni di Jannik Sinner . Una nuova annata alza ora il sipario: e sa già di storia. Il 4 volte campione Slam è nuovamente in campo a Melbourne per difendere il titolo per il terzo anno consecutivo . A contendergli il match d’esordio, il numero 98 Atp. Benvenuti alla diretta di Sinner-Gaston!

9:15

Inizia il match!

Al via il primo set: inizia l'incontro fra Sinner e Gaston.

9:12

Via al riscaldamento

Sorteggio effettuato. Si scaldano Sinner e Gaston.

9:08

Sinner e Gaston in campo!

Il numero 2 al mondo fa il suo ingresso alla Rod Laver Arena: manca poco all'inizio del match!

9:05

Sinner: "Ho bisogno di competere"

Così il campione azzurro in conferenza stampa, dove ha fatto il punto sul ritorno in campo: "La competizione a me serve proprio nella vita in generale, perché sennò mi annoio. Mi piace confrontarmi con gente di qualsiasi livello, la competizione è una cosa naturale dentro di me. Cerco di alzare il livello in qualsiasi cosa, poi in alcuni sport ce la faccio, in altri invece se non li fai spesso, tipo il golf, non ce la fai a giocare meglio. Però mi piace provare cose nuove, ogni sport ti dà una sensazione totalmente diversa: è bello poter fare tanti sport e provare".

8:55

AO 2026: il programma del singolare maschile

Domenica 18: 1° turno

Lunedì 19: 1° turno

Martedì 20: 1° turno

Mercoledì 21: 2° turno

Giovedì 22: 2° turno

Venerdì 23: 3° turno

Sabato 24: 3° turno

Domenica 25: ottavi di finale

Lunedì 26: ottavi di finale

Martedì 27: quarti di finale

Mercoledì 28: quarti di finale

Venerdì 30: semifinali

Domenica 1 febbraio: finale

8:50

Gli italiani a Melbourne

Quanto agli altri azzurri in gara a Melbourne, il n.3 d’Italia ed eroe in Coppa Davis Flavio Cobolli, si è arreso all’esordio contro Arthur Fery per 6-7, 4-6, 1-6. Si è arreso in 3 set anche Matteo Arnaldi, che contro l’ex n.5. Atp Andrej Rublev è caduto con il finale di 4-6, 2-6, 3-6. Così Mattia Bellucci, sconfitto da Casper Ruud per 1-6, 2-6, 4-6 e Luca Nardi, andato ko contro Yibing Wu per 5-7, 6-4, 4-6, 2-6. C’è invece il nome di Francesco Maestrelli al secondo turno dell’AO, con l’azzurro numero 111 Atp che dopo essersi qualificato passando anche dal match contro Dusan Lajovic, ha sconfitto all’esordio Terence Atmane in 5 set, regalandosi così la sfida contro Novak Djokovic: 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1 lo score. Avanza anche Luciano Darderi, che al debutto ha avuto la meglio su Cristian Garin per 7-6, 7-5, 7-6.

8:45

Derby azzurro a Melbourne

Sarà derby tricolore a Melbourne, dove giovedì 22 Musetti e Sonego si contenderanno il secondo turno dell'Australian Open. All'esordio, il numero 2 d'Italia ha sconfitto in rimonta Collignon per 4-6, 7-6, 7-5, 3-2, rit., mentre l'altro azzurro in gara ha avuto la meglio su Taberner, dominato con lo score 6-4, 6-0, 6-3.

8:30

Il tabellone di Sinner

Il vincitore del match fra Sinner e Gaston affronterà uno tra Dino Prizmic e James Duckworth.

8:20

Sinner vs Gaston: campo e ora

L’ingresso in campo di Sinner e Gaston è previsto per le ore 9 sul cemento della Rod Laver Arena.

8:15

L’esordio di Alcaraz

Ha esordito con un successo in tre set Alcaraz, che domenica 18 ha sconfitto Adam Walton con lo score di 6-3, 7-6, 6-2. Al secondo turno, il numero 1 al mondo affronterà Yannick Hanfmann mercoledì 21 gennaio.

8:00

Anche il 2026 all’insegna di Sincaraz

Il 2025 ha visto disputarsi 6 dei 16 precedenti fra Sinner e Alcaraz. I primi 2 tennisti al mondo hanno potuto affrontarsi solamente in finale come quelle storiche del Roland Garros e Wimbledon. Così anche il 2026 riparte dal duopolio da 10 Slam totali (nessuno ha ancora però completato il Golden Slam in carriera) che non ammette terzi incomodi.

7:45

La bacheca di Gaston

Reduce dal ko alle quali del 250 di Brisbane, dove è stato sconfitto in 3 set da Matteo Arnaldi, e dal ko ai sedicesimi di Auckland, Gaston (best ranking 58 nel 2022) punta a migliorare il secondo turno raggiunto all’AO nel 2024 e nel 2025. Nella suo curriculum, il numero 98 Atp vanta 6 Challenger e le 2 finali perse ai 250 di Gstaad contro Casper Ruud per 3-6, 2-6 e Kitzbuhel contro Matteo Berrettini per 5-7, 3-6.

7:30

Le finali perse da Sinner nel 2025

Queste invece le finali perse da Sinner nel 2025, tra cui l’indimenticata sconfitta all’ultimo atto del Roland Garros che ha consacrato la rivalità con Alcaraz, a sua volta vincitore di tutti gli altri confronti stagionali:

Internazionali d’Italia, Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1

b. Sinner 7-6, 6-1 Roland Garros, Alcaraz b. Sinner 6-4, 7-6, 6-4, 7-6, 7-6

b. Sinner 6-4, 7-6, 6-4, 7-6, 7-6 Cincinnati, Alcaraz b. Sinner 5-0, rit.

b. Sinner 5-0, rit. Us Open, Alcaraz b. Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4

7:15

I trionfi del 2025 di Sinner

Un’annata iniziata con la difesa del titolo e proseguita con lo stop forzato ai box causa squalifica per il caso Clostebol. Questo il primo capitolo del 2025 di Sinner, tornato in campo sul rosso di Roma dove con rinnovata forza mentale - e un evidente aumento di massa muscolare - ha raggiunto la prima delle 10 finali stagionali, che hanno fruttato 6 titoli tra cui 2 Slam, Finals e un 1000. Queste le finali vinte dal campione azzurro:

Australian Open, Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3

b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3 Wimbledon, Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Pechino, Sinner b. Tien 6-2, 6-2

b. Tien 6-2, 6-2 Vienna, Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5

b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5 Paris Masters, Sinner b. Auger-Aliassime 6-4, 7-6

b. Auger-Aliassime 6-4, 7-6 Atp Finals, Sinner b. Alcaraz 7-6, 7-5

7:10

Sinner-Gaston: i precedenti

Sinner e Gaston si affrontano per la terza volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta il pieno vantaggio dell’azzurro. Questi gli incontri disputati:

Miami 2021, 64esimi, Sinner b. Gaston 6-2, 6-2

b. Gaston 6-2, 6-2 Marsiglia 2021, 16esimi, Sinner b. Gaston 6-4, 6-1

Melbourne Park, Melbourne, Australia.