Musetti vince il derby contro Sonego all'Australian Open. Maestrelli battuto da Djokovic, Darderi ok

Il n. 2 d'Italia si aggiudica il match con il connazionale. La sorpresa azzurra si arrende invece al 10 volte campione AO. Bene l'italo-argentino, Bolelli-Vavassori ko!
3 min
musettidjokovicAustralian Open
Musetti vince il derby contro Sonego all'Australian Open. Maestrelli battuto da Djokovic, Darderi ok© EPA

È Lorenzo Musetti ad aggiudicarsi il derby con Lorenzo Sonego. Il numero 2 d'Italia e 3 al mondo nella graduatoria live, si aggiudica il secondo turno dell'Australian Open superando il connazionale in 3 set con lo score finale 6-3, 6-3, 6-4. Un risultato che segue la rimonta all'esordio su Raphael Collignon e che consente al "vice" di Jannik Sinner - a sua volta impegnato contro James Duckworth alle ore 9 italiane di giovedì 22 alla Rod Laver Arena - di accomodarsi al terzo turno, dove affronterà il vincitore della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Tomas Machac.

Avanti Darderi, Maestrelli si inchina a Djokovic

Avanza nel tabellone anche l'altro azzurro in gara e numero 23 Atp Luciano Darderi, uscito vincitore dal match contro Sebastian Baez, sconfitto in 4 set: 6-3, 1-6, 6-4, 6-3 lo score. Al prossimo turno, l'italo-argentino sfiderà Karen Khachanov: i due si affronteranno per la prima volta in carriera. Si inchina solamente a Novak Djokovic la sorpresa dell'Italtennis a Melbourne Francesco Maestrelli, sconfitto dal 10 volte campione all'AO per 3-6, 2-6, 2-6. A contendere l'accesso agli ottavi sarà Botic Van de Zandschulp.

Bolelli-Vavassori ko!

Simone Bolelli e Andrea Vavassori eliminati al primo turno. Il tandem azzurro due volte finalista all'Australian Open nel 2024 e 2025 - con Bolelli che in bacheca vanta anche il trionfo nel doppio del 2015 in coppa con Fabio Fognini - si arrende all'esordio a Ray Ho e Hendrik Jebens, che rimontano a loro volta il primo parziale imponendosi con il finale 6-7, 7-6, 6-4.

Tutte le news di Tennis

