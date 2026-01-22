Musetti vince il derby contro Sonego all'Australian Open. Maestrelli battuto da Djokovic, Darderi ok

È Lorenzo Musetti ad aggiudicarsi il derby con Lorenzo Sonego. Il numero 2 d'Italia e 3 al mondo nella graduatoria live, si aggiudica il secondo turno dell'Australian Open superando il connazionale in 3 set con lo score finale 6-3, 6-3, 6-4. Un risultato che segue la rimonta all'esordio su Raphael Collignon e che consente al "vice" di Jannik Sinner - a sua volta impegnato contro James Duckworth alle ore 9 italiane di giovedì 22 alla Rod Laver Arena - di accomodarsi al terzo turno, dove affronterà il vincitore della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Tomas Machac.