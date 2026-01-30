"Corpi al limite, crampi ovunque": Alcaraz spiega e rilancia. Cosa dice il regolamento

Già dunque il problema di stomaco aveva reso legittimo l'intervento dello staff, come previsto dalla heat policy entrata in vigore dalla stagione 2026. Crampi o no, Alcaraz (che dopo il successo su Tommy Paul è sembrato prendersi gioco del rivale Jannik Sinner e dei crampi che avevano messo a rischio il terzo turno contro Eliot Spizzirri ) tiene vivo il sogno Grande Slam grazie al finale di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 6-7, 7-5 che riscatta inoltre le delusioni degli anni precedenti, quando non era mai andato oltre i quarti. Queste le parole di Alcaraz al termine del match: "Devi continuare a credere in te stesso in ogni momento. Stavo faticando a metà del terzo set. Dal punto di vista fisico è stata una delle partite più impegnative che abbia mai giocato nella mia giovane carriera. Ma mi ero già trovato in situazioni del genere, quindi sapevo cosa dovevo fare. Dovevo metterci il cuore. Penso di esserci riuscito. Ho lottato fino all’ultimo punto. Sapevo che avrei avuto le mie occasioni. Nel quinto set sono stato paziente. Sono estremamente orgoglioso del mio servizio e di come sono riuscito a rientrare nel match nel quinto set".

"I nostri corpi al limite"

Così in conferenza stampa: "È stato uno degli incontri più impegnativi della mia carriera, sotto ogni aspetto: fisico, mentale e tennistico. Abbiamo portato i nostri corpi al limite e il livello del quinto set è stato davvero altissimo. Questa, senza dubbio, è una delle vittorie più importanti del mio percorso. Quando ero più giovane ci sono stati momenti in cui mi sono arreso durante una partita. Poi capivo quanto odiassi quella sensazione. Crescendo, ho imparato che non voglio più provarla. Ogni secondo di sofferenza in campo vale la pena. Ho sempre creduto di potercela fare, non ero disposto a mollare. Zverev all’inizio del quinto set ha giocato in modo incredibile. Quei primi game sono stati pazzeschi, ma non mi sono mai visto morto. Le palle break mancate mi davano fastidio, ma allo stesso tempo mi facevano capire che ero vicino. Continuando a lottare, sapevo che prima o poi sarebbe arrivata l’occasione giusta".