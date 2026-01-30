Alcaraz in finale Australian Open, Zverev sbotta in campo: “Ogni volta lui e Sinner, è una stronz…”

Carlos Alcaraz è in finale agli Australian Open. Il numero 1 al mondo, 6 volte campione Major e finora soltanto semifinalista all'Happy Slam, supera in 5 set Alexander Zverev e raggiunge così per la prima volta in carriera l'ultimo atto di Melbourne, avendo la meglio anche su crampi e problemi allo stomaco che hanno rischiato di vanificare i 2 set di vantaggio, oltre che di sabotare ancora una volta il sogno Grande Slam. Sul cemento della Rod Laver Arena, termina 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 6-7, 7-5. Uno score che vale la quarta finale Major consecutiva dopo i trionfi al Roland Garros e Us Open, intervallati dalla resa di Wimbledon. Tutte contro il rivale Jannik Sinner , reduce a sua volta da una serie di 6 finali Slam e ora impegnato contro Novak Djokovic , che in Australia ha conquistato 10 dei suoi 24 Major.

Zverev e il complotto Sincaraz

Nonostante il pareggio al quarto set, Zverev cede ancora una volta il passo ai Sincaraz. Gli Australian Open 2025 restano così l'ultimo Slam che in finale ha conosciuto un rivale diverso da Sinner e Alcaraz, che hanno poi infatti "duopolizzato" la corsa per i Big Titles escludendo ogni altro terzo incomodo. Il tutto mentre intorno a loro cresce il malcontento e il sospetto, o sarebbe meglio dire la cospirazione, che l'establishment del tennis faccia di tutto per riservare ai primi due tennisti al mondo l’atto finale. Così, nel corso del match, mentre lo spagnolo riceveva il medical time out causa crampi, lamentando oltretutto di problemi di stomaco tra cui vomito, il tedesco è andato su tutte le furie giudicando una "stron***a" la concessione delle cure al numero 1 al Atp. "È incredibile che venga curato per i crampi, è una stronzata. Stai proteggendo questi due ragazzi, ogni volta", ha detto riferendosi al precedente di Sinner, che nel match contro Eliot Spizzirri aveva accusato forti crampi prima che il giudice applicasse la nuova "heat policy", il regolamento in vigore dal 2026 e adottato in caso di alte temperature, e che in quell'occasione ha previsto il ritorno negli spogliatoi dei due tennisti e la chiusura del tetto retrattile sulla Rod Laver Arena. I crampi accusati dal numero 1 Atp hanno inoltre ricordato la messa in scena dello spagnolo dopo il match point contro Tommy Paul, che è sembrato emulare la zoppicata di Sinner contro Spizzirri. Un presunto sberleffo che non è passato inosservato alle telecamere e che ha infiammato gli animi dei tifosi del campione azzurro.

Alcaraz: sognando il Grande Slam

Era l'11 settembre 2022 quando Alcaraz si prendeva la scena degli Us Open battendo in finale Casper Ruud, laureandosi poi il più giovane numero 1 Atp della storia all'età di 19 anni e 4 mesi. Ai quarti, aveva sconfitto Sinner solamente al quinto set dopo oltre 5 ore di incontro e un match point annullato (preambolo storico di una finale che 3 anni dopo a Parigi sarebbe diventata leggendaria). Conquistato il suo primo Slam, lo spagnolo aggiunge poi in bacheca Wimbledon 2023, Roland Garros 2024, Wimbledon 2024, Roland Garros 2025 e Us Open 2025. Una carriera che grida dunque al Grande Slam, il cui ultimo tassello è però custodito a Melbourne, dove prima della semifinale contro Zverev non era mai andato oltre i quarti. Questo il curriculum di Alcaraz all'AO: