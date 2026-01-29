Sinner-Djokovic in tv, quando si gioca la semifinale degli Australian Open

MELBOURNE (Australia) - Fase finale degli Australian Open con i primi 4 giocatori al mondo (non succedeva dal Roland Garros 2019) che si contendono i due pass per la finalissima. Il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz aprirà il programma (4:30 italiane) contro Alexander Zverev in quelo che sarà il loro 13° scontro diretto (6-6), a seguire sarà la volta di Jannik Sinner che - come nel 2024 - affronterà la leggenda Novak Djokovic. I due tennisti arrivano alla grande sifda con due cammini diversi: l'azzurro, superati i campi al problematico 3° turno, non ha concesso nulla agli avversari mentre Nole arriva da un bye (ritiro di Mensik agli ottavi) e dallo sfortunato ritiro di Lorenzo Musetti mentre questi conduceva 2 set a 0.

Sinner è in striscia positiva da 5 partite consecutive contro Nole ma sa che deve tenera la guardia alta: "La prossima partita sarà molto dura. Ci conosciamo abbastanza bene, quindi sarà interessante vedere come gestiremo la situazione. Poi vedremo, ma non ho visto molto. La semifinale del 2024? Quando fai un passo avanti arrivando in finale di uno Slam e vinci contro Novak, qualcosa cambia. Allo stesso tempo, però, devi rifarlo ancora e ancora, ed è molto difficile. È una delle sfide più dure del nostro sport. Come ho detto in campo, è fantastico avere Novak che gioca ancora a questo livello, un livello molto, molto alto. Nei tornei del Grande Slam è sempre difficilissimo contro di lui. Vediamo cosa succederà. Allo stesso tempo, le cose sono cambiate, certo. A livello personale, come persona, sono sempre lo stesso".