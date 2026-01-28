Sinner-Shelton, diretta Australian Open: i quarti di finale in tempo reale

Alla Rod Laver Arena di Melbourne si affrontano Jannik Sinner - attuale numero due del ranking ATP - e Ben Shelton. Il tennista statunitense ha affrontato quattro volte l'azzurro nel 2025, uscendo sconfitto da tutti gli incontri di sputati. L'ultima gara tra i due risale allo scorso novembre, in quella che è stata la finale delle Nitto ATP Finals di Torino, che hanno visto trionfare Sinner col punteggio di due set a zero, 6-3, 7-6 il computo totale del match. I due sfidanti del match odierno vengono da quattro vittorie consecutive: l'ultima di Sinner è quella nel 'derby' contro Darderi, Shelton ha invece messo ko Ruud. La gara sul cemento di Melbourne vedrà Sinner e Shelton contendersi l'accesso alle semifinali degli Australian Open, con il vincitore che affronterà uno tra Musetti e Djokovic. Buona diretta a tutti!