Sinner-Shelton, diretta Australian Open: i quarti di finale in tempo reale

Il tennista azzurro sfida lo statunitense alla Rod Laver Arena di Melbourne: in palio la qualificazione alle semifinali
3 min
sinnerSheltonliveblog
Sinner-Shelton, diretta Australian Open: i quarti di finale in tempo reale
Aggiorna

Alla Rod Laver Arena di Melbourne si affrontano Jannik Sinner - attuale numero due del ranking ATP - e Ben Shelton. Il tennista statunitense ha affrontato quattro volte l'azzurro nel 2025, uscendo sconfitto da tutti gli incontri di sputati. L'ultima gara tra i due risale allo scorso novembre, in quella che è stata la finale delle Nitto ATP Finals di Torino, che hanno visto trionfare Sinner col punteggio di due set a zero, 6-3, 7-6 il computo totale del match. I due sfidanti del match odierno vengono da quattro vittorie consecutive: l'ultima di Sinner è quella nel 'derby' contro Darderi, Shelton ha invece messo ko Ruud. La gara sul cemento di Melbourne vedrà Sinner e Shelton contendersi l'accesso alle semifinali degli Australian Open, con il vincitore che affronterà uno tra Musetti e Djokovic. Buona diretta a tutti!

8:30

Shelton: gli avversari battuti a Melbourne

Il tennista statunitense ha mostrato fin qui grande carisma, mettendo ko il francese Humbert nel primo match degli Australian Open per tre set a zero. Con lo stesso punteggio si sono concluse le gare contro l'australiano Sweeny ed il monegasco Vacherot. L'ultima vittoria conquistata da Shelton è quella contro il norvegese Ruud, steso col punteggio di tre set ad uno. 

8:15

Jannik, il percorso agli Australian Open

Sinner è giunto ai quarti di finale contro Shelton dopo aver messo ko il francese Gaston per due set a zero, l'australiano Duckworth per tre set a zero, lo statunitense Spizzirri per tre set a uno ed infine nel 'derby' azzurro con Darderi ha conquistato l'ultimo successo per tre set a zero che gli ha consentito di poter disputare il match odierno contro Shelton.

 

7:59

Sinner, a Melbourne per vincere!

Il numero 2 azzurro ha un solo obiettivo in testa: vincere ancora una volta agli Australian Open. Jannik punta a bissare il successo dello scorso anno, arrivato in finale contro il tedesco Zverev. Per il tennista italiano il potenziale successo in Australia - il terzo singolare maschile a Melbourne - gli consentirebbe di affiancare quattro leggende del tennis con almeno tre titoli nell'era Open: Novak Djokovic (10 titoli), Roger Federer (6), Andre Agassi (4) e Mats Wilander (3).

Rod Laver Arena - Melbourne

