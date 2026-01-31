Djokovic-Alcaraz: orario, diretta e dove vedere la finale degli Australian Open in tempo reale

MELBORUNE (Australia) - Da una parte la leggenda, dall'altra il numero 1 del mondo: Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si sfidano per la conquista del primo Slam di questo 2026. Dopo gli ultimi due trionfi di Jannik Sinner, l'Australian Open si prepara ad incoronare il nuovo campione che uscirà fuori dalla sfida tra il serbo e lo spagnolo. Per Nole l'occasione di portare a casa l'11° titolo in terra australiana, mentre per Carlos la chance di riempire la bacheca con l'unico Slam che manca alla sua collezione. Una finale che si preannuncia epica dopo due semifinali incredibili, terminate entrambe al quinto set e nelle quali si sono sfidati i migliori 4 del ranking: Djokovic ha avuto la meglio contro Sinner, Alcaraz è riuscito ad imporsi su Zverev.