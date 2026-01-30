Sinner-Djokovic, diretta Australian Open: la semifinale di Jannik in tempo reale

MELBOURNE (Australia) - Come nel 2024 tra Jannik Sinner e la finale degli Australian Open c'è Novak Djokovic . Alla Rod Laver Arena l'azzurro va a caccia della 20ª vittoria consecutiva nonché della terza finale filata nel primo slam della stagione per centrare il 6° slam in carriera. Jannik dovrà farlo contro il serbo che invece insegue il suo 25° titolo major in carriera nonché l'11° in questo torneo che tanto gli ha dato nella costruzione della sua leggenda. La tivalità tra di due ha subtio una brusca inversione di marcia: dal 4-1 Nole siamo 6-4 Jannik (8-4 se si considerano anche i due Six Kings Slam) in striscia positiva iniziata da quella magica semfinale della Coppa Davis 2023.

Il percorso di Jannik a Melbourne

Cammino con qualche ostacolo per l'azzurro ma non a livello di avversario. Jannik ha vissuo il momento più complicato di questa edizione al 3° turno quando ha dovuto combattere con il caldo torrido e i crampi al 3° turno contro Spizzirri.

1° turno: Gaston 6-2, 6-1, ritiro

2° turno: Duckworth 6-1, 6-4, 6-2

3° turno: Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4

Ottavi: Darderi 6-1, 6-3, 7-6

Quarti: Shelton 6-3, 6-4, 6-4

Il percorso di Nole a Melbourne

Il serbo a Melbourne ha sempre una spinta in più e anche un pizzico di fortuna, dopo aver superato senza problemi i primi 3 turni è arrivato un prezioso Bye agli ottavi finale per il ritiro pre-partita di Mensik ma, soprattutto, il ritiro di Lorenzo Musetti mentre questi stava dominando avati 2 set a 0

1° turno: Martinez 6-3, 6-2, 6-2

2° turno: Maestrlli 6-3, 6-2, 6-2

3° turno: Van De Zandschulp 6-3, 6-4, 7-6

Ottavi: Mensik ritiro

Quarti: Musetti 4-6, 3-6, 3-1 ritiro

