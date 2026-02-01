Musetti infortunato, la decisione sui tornei a Buenos Aires e Rio de Janeiro: "La mia priorità è..."

"Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro . In questo momento la mia priorità è concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo. Grazie di cuore a tutti per il supporto, ci vediamo presto." Così, sui social, Lorenzo Musetti , reduce dall'infortunio (problema muscolare all'adduttore sinistro) rimediato nei quarti di finale degli Australian Open, contro Novak Djokovic , quando conduceva per due set a zero sul serbo. La sfortuna si è abbattuta sul numero 5 del ranking ATP nell'ultimo match contro il tennista serbo - che ha poi battuto Sinner prima di perdere in finale a Melbourne contro Alcaraz -, costringendolo a dover fare a meno di disputare i due tornei in Sud America.

Musetti, niente Sud America: forfait per Buenos Aires e Rio

La maledizione colpisce ancora. Lorenzo Musetti è il primo tennista dell'Era Open a doversi ritirare ai quarti di finale dell'Australian Open su una situazione di punteggio largamente favorevole, ma la beffa ancor più grande è l'esito dell'infortunio che lo costringerà a restare lontano dal campo per un po'. Il tennista azzurro si è portato avanti di due set - 6-4, 6-3 il punteggio - contro Novak Djokovic, pregustando quella che sarebbe stata una vittoria davvero importante ai fini del percorso dell'azzurro a Melbourne con una potenziale semifinale tutta italiana contro Jannik Sinner. Purtroppo per Musetti così non è stato: un infortunio ha fatto crollare le speranze dell'azzurro, che ha rinunciato ai due tornei a Buenos Aires e Rio de Janeiro al fine di recuperare la miglior condizione in vista dei prossimi impegni sul campo.