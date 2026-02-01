Tuttosport.com
Musetti infortunato, la decisione sui tornei a Buenos Aires e Rio de Janeiro: "La mia priorità è..."

Il tennista azzurro - numero 5 del ranking ATP - non prenderà parte ai due tornei in Sud America
3 min
TennismusettiAustralian Open

"Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. In questo momento la mia priorità è concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo. Grazie di cuore a tutti per il supporto, ci vediamo presto." Così, sui social, Lorenzo Musetti, reduce dall'infortunio (problema muscolare all'adduttore sinistro) rimediato nei quarti di finale degli Australian Open, contro Novak Djokovic, quando conduceva per due set a zero sul serbo. La sfortuna si è abbattuta sul numero 5 del ranking ATP nell'ultimo match contro il tennista serbo - che ha poi battuto Sinner prima di perdere in finale a Melbourne contro Alcaraz -, costringendolo a dover fare a meno di disputare i due tornei in Sud America.

Musetti, niente Sud America: forfait per Buenos Aires e Rio

La maledizione colpisce ancora. Lorenzo Musetti è il primo tennista dell'Era Open a doversi ritirare ai quarti di finale dell'Australian Open su una situazione di punteggio largamente favorevole, ma la beffa ancor più grande è l'esito dell'infortunio che lo costringerà a restare lontano dal campo per un po'. Il tennista azzurro si è portato avanti di due set - 6-4, 6-3 il punteggio - contro Novak Djokovic, pregustando quella che sarebbe stata una vittoria davvero importante ai fini del percorso dell'azzurro a Melbourne con una potenziale semifinale tutta italiana contro Jannik Sinner. Purtroppo per Musetti così non è stato: un infortunio ha fatto crollare le speranze dell'azzurro, che ha rinunciato ai due tornei a Buenos Aires e Rio de Janeiro al fine di recuperare la miglior condizione in vista dei prossimi impegni sul campo.

